Başkan Gülsoy: “Mayıs ayında 147 ülkeye 327 milyon 996 bin dolar ihracat yaptık”

Başkan Gülsoy, Mayıs ayında Kayseri'nin 327 milyon 996 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

327 milyon 996 bin dolarlık mayıs ayı ihracatıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,57 artış sergileyen Kayseri, 2023 Ocak-Mayıs dönemini ise 1 milyar 513 bin dolar ihracat ile kapattı.

Başkan Gülsoy, “TÜİK verilerine göre 2023 yılı Mart ayı ihracatımız 327 milyon 996 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,57 artış yaşanırken, 2023 Nisan ayına kıyasla yüzde 10,54 oranında artış görülmüştür. Kayseri olarak İthalatımız ise Mayıs ayında 154 milyon 101 bin dolar olmuştur. Azalış oranı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 2,54 oranında gerçekleşmiştir. Bir önceki aya göre artış oranı ise yüzde 8,24'tür. İhracatımızın ithalata oranla 2 katını aşmış olması, şehrimizin ihracatının karşılama oranına verdiği desteği göstermektedir. 2023 yılı Mayıs döneminde ihracat pazarlarımız; Almanya, Irak, Romanya, Avusturya, ABD, İtalya, Birleşik Krallık, İsrail, Polonya ve Fransa'dır. Kayseri'den Mayıs ayında 147 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini yapan Başkan Gülsoy, “Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği sektörlerden Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri, Elektrik Elektronik, Makine Aksamları, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri, Halı gibi sektörlerde artış yaşanırken Demir ve Demir Dışı Metaller, Çelik, Tekstil ve Hammaddeleri, Madencilik Ürünleri gibi sektörlerde azalış gerçekleşmiştir“ dedi.

Seçimlerin de tamamlanmasıyla birlikte ekonominin ana gündem maddesi olması gerektiğini ifade eden Başkan Gülsoy, “Büyük bir demokrasi örneğinin sergilendiği seçimleri de geride bıraktığımıza göre artık ana gündem maddesi ekonomi olmalıdır. Deprem felaketi bizlere bir kez daha gösterdi ki Marmara bölgesine alternatif şart Muhtemel İstanbul depremi de göz önünde bulundurularak ülke ekonomisinin geleceği için ‘Marmara Sanayi Havzası' yedeklenmeli. Bu sebeple ülkemizin dengeli kalkınmasına paralel şekilde 'Orta Anadolu Yatırım Havzası' oluşturulmasını istiyoruz. Devletimizin vereceği desteklerle bunu başarabilecek potansiyele fazlasıyla sahibiz. Burada güçlü, nitelikli ürün üreten, yeşil dostu bir sanayi havzası oluşturulmalı. Cumhuriyetimizin 100'ncü yılında hedefimiz daha da büyük. Hedeflerimizi tutturmamız için ihracattaki sorunların çözümüne odaklanmalıyız. En zorlu koşullarda dahi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla ekonomimizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam diyoruz. Tüm zorluklara rağmen dimdik ayakta duran, memleketi ve ülkesi için üretmeye devam eden, yüzlerimizi güldüren tüm ihracatçı üyelerimizi, iş insanlarımızı ve emektar çalışanlarımızı can-ı gönülden tebrik ediyorum” dedi.