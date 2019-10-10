Başkan Gülsoy: "Ordumuzun sonuna kadar yanındayız"

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik, başlattığı ‘Barış Pınarı Harekatı'nı sonuna kadar desteklediklerini açıkladı. Gülsoy, “Kahraman Ordumuzun Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi bu terörle mücadelesinden de muzaffer olarak çıkacağına inancımız tamdır. Gün, hiçbir siyasi hesap yapmadan millet olarak kahraman ordumuzun sonuna kadar arkasında durma günüdür' dedi.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden aldığı yetki ve Başkomutanı'ndan aldığı talimatla, Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı ‘Barış Pınarı Harekatı'na her manada desteklerinin tam olduğunu belirtti. Gülsoy, “Her vesile ile Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapan devletimizin ve hükümetimizin, bu temel prensipten hareketle, sınırımızın yaklaşık 450 Kilometrelik kısmında oluşturulmak istenen ‘terör yapılanmasına ve devletine' asla izin vermeyeceğimizi tüm dünyaya bir daha gösterdik” şeklinde konuştu. KTO Başkanı Ömer Gülsoy'un konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Kayseri'nin en büyük ve güçlü meslek örgütü olarak dün olduğu gibi bugün de, terörle mücadelede devletimizin, kahraman güvenlik güçlerimizin sonuna kadar yanındayız. Türkiye'nin devleti ve milleti ile daha güçlü olmasını istemeyenler, yıllardır maşa olarak kullandıkları terör örgütlerini başımıza bela etmektedir. Bu örgütlerin en önemlilerinden biri hiç şüphesiz ki PKK'dır. Devletimizin ve hükümetlerimizin kararlı duruşu, güvenlik güçlerimizin azim ve inancı sonucunda terör örgütü PKK'nın yurt içinde beli kırılmış, Irak topraklarındaki inlerine bir bir girilmiştir. Malum küresel güçlerin demokrasi ve özgürlük getirme adına işgal ve imha ettiği İslam coğrafyasının bazı ülkeleri maalesef sınırımızda bulunmaktadır. Sadece Suriye ve Irakla bin 250 Km sınırımız olduğu düşünülürse ülkemize yönelik terör kuşatmasının hangi boyutlara ulaştığını daha rahat anlayabiliriz. PKK terör örgütü ile yurt içinde sürdürülen başarılı mücadele, Irak'ın kuzeyinde ‘Pençe' adı verilen 3 harekâtla perçinleştirilmiştir. Yine Suriye'nin batısında Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekâtı ile yaklaşık 400 KM'lik bir sınırda PYD adı verilen PKK'lılar inlerinde imha edilerek temizlenmiştir. Yüz yılı aşkın süredir bizim coğrafyamız üzerine hesap yapanlar, Suriye'de adına güya ‘Demokratik Güç' dedikleri PKK yapılanması ile 450 Km'nin üzerindeki sınırımızda bir PKK devleti kurdurmak istemektedir. Sözde müttefiklerimiz bu teröristlere 30 bin tır silah yardımı yapmış ve her türlü eğitimi vermiştir. Ve bugün geldiğimiz noktada TBMM'de grubu bulunan 4 siyasi partimizin kahraman ordumuza verdiği ‘sınır ötesi harekat yetkisi' ve ‘Başkomutan sıfatıyla' Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde Kahraman Ordumuz havadan ve karadan Fırat'ın doğusuna yönelik ‘Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Türkiye, Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği, ‘Yurtta Sulh, Dünyada Sulh' anlayışı ile sınırımızda bir ‘güvenlik koridoru' oluşturacak, bu bölgeyi terörden temizleyecek ve ülkemizde bulunan 2 milyon kadar Suriyeli mültecinin de bu bölgeye yerleşmesini sağlayacaktır. Terör örgütünün siyasi sözcüsü olan malum partinin vekilleri ve onların parti kılıflı il ilçe yöneticileri dışında 81 milyon hiçbir mezhep ve nesep ayrımı yapmadan Kahraman ordumuzun yanındadır. Bugün hepsinden daha fazla, siyasi görüşlerimizi ve hesaplarımızı bir kenara bırakarak, bu milli davada güvenlik güçlerimizin yanında durma günüdür. Kayseri'nin ticaret erbapları olarak Kahraman Ordumuza güvenimiz tamdır. Cenab-ı Allah “ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum” anlayışıyla yola çıkan kahraman ordumuzun yar ve yardımcıları olsun. Bir yandan Ordumuza dua edecek, diğer yandan da daha çok çalışıp, daha çok üreterek ülkemizin ekonomik kalkınmasına güç vermeyi sürdüreceğiz."