Başkan Gülsoy: “Regaib Kandili insanoğlu için manevi bir fırsattır”

Üç Aylar'ın başlangıcı olan Regaip Kandili'nin Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olduğunu belirten Başkan Gülsoy mesajında, bu aylarda sevgi, saygı ve yardımlaşma duygularının doruğa ulaştığını vurguladı. Regaib Kandili'nin tüm İslam âlemine sağlık, birlik, beraberlik, sevgi, barış ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulunan Başkan Gülsoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Üç aylar, dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı, hayır ve iyiliklerin arttığı günlerdir. Üç ayların da başlangıcı olan Regaib Kandili, insanoğlu için manevi bir fırsattır. Regaip Kandili ile Rabbimizin bizlere sunduğu bereket ve rahmet dolu üç aylara ulaşmış, on bir ayın sultanı Ramazan'ın gölgesini üzerimizde hissetmiş bulunuyoruz. Rahmet ve merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, günahların bağışlanması için el açıp dua edildiği bu müstesna geceyi bir kez daha eda etmenin mutluluğunu yaşayacağız. Bu gecede sevgi ve hoşgörü ortamının gelişmesine, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki yönlerimizin yeniden ön plana çıkmasına gayret göstermeli, başta şehrimiz ve ülkemiz olmak üzere tüm dünyada kardeşlik ve huzurun hakim olması için dua etmeliyiz. Ayrıca tüm dünyayı etkisini altına alan korona virüs belasının biran önce etkisini yitirmesi, manevi ve kültürel değerlerimizin muhafazası, bütün insanlığın selameti, iyiliğin, kardeşliğin, paylaşımın ve merhametin artması için duamızı eksik etmemeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve bütün İslam âleminin manevi iklimiyle gönüllerimizi saran mübarek üç aylarını ve idrak edeceğimiz Regaib Kandili“ni kutluyor, insanlığın sağlık, hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. “