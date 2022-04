Başkan Gülsoy: “Savunma sanayiye Kayseri olarak daha fazla yatırım yapmalıyız”

Ömer Gülsoy, yatırımcıların iyi araştırdıkları işlere yönelmesi gerektiğini söyleyerek, “Biz enerji konusundaki bilgileri bakanlığımızla sürekli istişare ederek oradan gelen yapılacaklar içerisinde devamlı bağlantı halindeyiz. Bu konuda yatırım yapmak isteyen arkadaşlarımıza her türlü desteği vermeye hazırız diyen paydaşlarımız var. Yeter ki proje ortaya çıksın, biz bu konularda üyelerimizi bilgilendiriyoruz. Bunları da yapmak mecburiyetindeyiz yani bunu hem biz söyleyeceğiz hem de devlet tarafından alınan bilgileri de üyelerimizle paylaşacağız. Şehrimizde yeniliğe atılım yapacak, yatırım yapacak bir dinamik var. 2018'den bu yana bir takım olumsuzluklar yaşandı ama insanlara biz her seferinde yatırım yapacakları zaman araştırmalarını ve kulaktan dolma işlere yatırım yapmamaları gerektiğini söylüyoruz. Artık kolay para kazanma diye bir şey yok çünkü karlılık oranlarının artık tek hanelere düştüğü bir iş dünyasındayız. Müthiş bir rekabet var. Artık dünyada ülkeler dışında şehirlerin rekabeti var. Dijital bir dünya var, istenen her şeye her şartta ulaşılabiliyor. Bunun için lütfen iyi araştırılsın, kulaktan dolma değil iyi bir araştırmayla yapılacak yatırımların risk payını koyarak tedbirli bir şekilde yaklaşılmalı” dedi.

Kayseri'den daha fazla şirketin savunma sanayine yönelmesi gerektiğini belirten Başkan Gülsoy, “Kayseri İleri Malzemeler (KİM) Teknoloji'de gayet iyi durumdayız. Savunma sanayisinde biz Ticaret Odası olarak çalışıyorduk. Sanayi Odası da ayriyeten çalışıyordu. Büyüksimitci başkanımızla bir araya gelerek güzel bir şirket kuruldu. Burada biz milli ve manevi duygularla sadece rol bir model olalım diye yaptık. Şu anda da gayet iyiyiz, savunma sanayide epey iş görecek durumdayız. Kişisel koruma ve zırh üzerinde çalışıyoruz. Gayet iyi durumda devam edip gidiyor. Şu anda üretime geçtik, siparişler var. Burada önemli olan biz 3-4 şirket daha olarak böyle bir yatırım yapabilirsek Kayseri'ye en büyük hizmeti yapmış oluruz. Bizim istediğimiz ve arzu ettiğimiz hem şehrimizin organize sanayisinin çehresini değiştirmek, hem savunma sanayide yer alabilmek ki alt yapısı olan bir şehir biliyorsunuz. 1926 yılında uçak fabrikasının kurulması, ana tamir fabrikasının olması gibi ve aslında Cumhuriyet tarihinde sanayi hamlesi Kayseri'den başlıyor. O yüzden bizim de arzumuz bu tür şirketlerin olması. En azından 3-4 şirket daha böyle yatırım yaparsa ki Kayseri bunu çok daha iyi yapar diye düşünüyoruz. Biz potansiyeli ortaya koyduk ve gayet de iyi gidiyoruz. İnşallah daha iyi duruma geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Gülsoy, kooperatif olarak Kayseri'ye ve esnafa yakışacak projeler ortaya koyacaklarını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Benim hiç siyaset düşüncem olmadı. Şu anda da yok ki olmuş olsa geçmiş yıllarda da olurdu ama siyaset düşünmüyorum. Odacılığa devam diyoruz. Ticaret Odası'nın kooperatifinde uzun soluklu diyorum ben ama bazen yanlış anlaşılıyor tabi ama amacı şu kooperatifin, insanlarımızın uygun fiyata, bütçelerine uygun ev, dükkan sahibi olması. Eğer orası olmasaydı bugün bu dükkanlara güç yetmezdi. Kooperatif aşamasında buranın arsasının uygun fiyata alınmasıyla birlikte insanlar burada uygun fiyata dükkan sahibi oldular. Biz de istiyoruz ki hazinenin arazisi olsun, uygun fiyat olsun. Kooperatife üye olan arkadaşlarımız hem uygun fiyata hem de daha rahat olabilecekleri, hem kendilerine hem şehir ekonomisine katkı veren bir proje olsun diye uğraşıyoruz. Bunun için de bir mera alanı bulduk ve o meradan çıkarmak kolay bir işlem değil. İlk başta baktığınız zaman 19 kurumdan görüş alıyoruz. Bunun alt kurumlarına baktığınız zaman 50'ye yakın kurumla görüşüyoruz. Bugün takdir edersiniz ki yazışmaların da gidip gelmesi epey bir zaman alıyor. 3-4 sene hatta 10 sene dahi süren kooperatifler var. Hamdolsun biz epey bir yolumuzu aldık. yani yüzde 50'sini aldık diyorum. İnşallah bu senenin sonuna kadar da yerimizi alırız. Bundan sonra inşaat aşamasında da güzel bir proje çıkararak şehrimize yakışacak, istihdamına katkı verecek bir proje ortaya çıkaracağız. Kuzey çevreyolu sonuna doğru olan bir yerde yapılacak dükkanlarımız. 2 bine yakın üyemiz var ve 2 bine yakın da dükkan olacak.”