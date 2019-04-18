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Başkan Gülsoy'dan Berat Kandili Mesajı

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Berat Kandili dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.


Başkan Gülsoy, "Sevgi ve kardeşlik bağlarının pekiştirildiği, pek çok güzelliğin yaşandığı Ramazan-ı Şerifin habercisi olan Berat Kandilini idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.


Berat Kandilinin yüreklere aydınlık, sıkıntı da olanlara da kolaylık vesilesi olmasını temenni eden Gülsoy; “Tüm İslam âlemi için fırsat olan Berat Kandili, Allah'ın bütün kullarına rahmet, lütuf ve mağfiret kapılarını aralayarak kullarını bağışladığı, günahlarını affettiği, dualarına karşılık verdiği mübarek gecelerden birisidir. Bizler de bu fırsatı değerlendirmeli, temiz bir kalple Allah'a yönelerek, bu mübarek geceyi en güzel şekilde idrak etmeliyiz. Bu eşsiz gecenin kurtuluşumuza, günahlardan beratımıza vesile, günahlardan arınmış, tertemiz bir vicdanla hayırlı başlangıçlar için de büyük bir adım olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslâm âleminin mübarek Berat Kandillerini tebrik ediyorum. Berat Kandili vesilesiyle beratımızın önünde duran her türlü engeli bertaraf ederek birbirimizin beratına yardımcı olmayı, Ramazan-ı şerife barış, huzur ve güven içinde kavuşmayı Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

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