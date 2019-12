Başkan Gülsoy'dan Dünya Kadın Hakları Günü Mesajı

Türk kadınlarına genel seçimde seçme ve seçilme hakkı tanıyan Anayasa değişikliğinin 5 Aralık 1934'de TBMM'de kabul edildiğini hatırlatarak, bu tarihin aynı zamanda Dünya Kadın Hakları Günü olduğunu belirten Başkan Gülsoy, “Kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanıyan yasanın kabulü, Cumhuriyet tarihinde demokrasi adına atılan en önemli adımlardan biri olmuş; bu yasa sayesinde kadınlarımızın siyasi ve toplumsal hayattaki konumları daha da güçlenmiştir” dedi. Başkan Gülsoy, Bir toplumun uygarlık yolunda gösterdiği ilerlemenin, kadına verilen değer, konum, hak ve sorumluluklarla doğru orantılı olduğunu belirterek; “Tarihimiz boyunca Türk kadını yaşamın her safhasında erkeklerin yanında her türlü sorumluluğu paylaşmış, özellikle Kurtuluş Savaşının her döneminde aktif rol oynamış, cesareti ve fedakârlığıyla adını tarihe yazdırmıştır. Kadınıyla erkeğiyle savaşarak, mücadele ederek kurduğumuz ülkemizi, muasır medeniyet hedefine taşımak için kadınların ekonomik, sosyal, kültürel hayatın içerisinde aktif şekilde yer alması gerekmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan oluşur. Kabil midir bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa bağlı kaldıkça, öteki yarısı göklere yükselebilsin?' diyerek, Türk kadınının sosyal ve kültürel alanda, eğitimde, hukukta, aile içinde, çalışma hayatında, toplumsal yaşamda ve siyasette erkeklerle eşit haklara sahip olması gerektiğini vurgulamıştır. Bizler de ülke olarak dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girmeyi hedefliyorsak, kadınlarımıza her alanda destek olmalı ve özellikle de kadın girişimcilerimizin sayısını artırarak, iş dünyasında daha çok yer vermeliyiz. Unutmamalıyız ki, üreten kadın, emek veren kadın daha güçlü kadın daha güçlü toplum demektir. Güçlü yarınlar için daima kadın ve erkek birlikte yürümeye, birbirimizden alacağımız güce ihtiyacımız var. Bu vesile ile Türk Kadınına “Seçme ve Seçilme Hakkı” verilişinin 85. yıl dönümü olan bu anlamlı günde hayatımızın birçok alanındaki çalışmalarıyla önemli başarılara imza atmış, varlıklarıyla toplum yapımıza şekil veren tüm kadınların 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününü kutluyor, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.