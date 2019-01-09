Başkan Gülsoy'dan Gazeteciler Günü mesajı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 1961 yılında Basın Yasası'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte ilan edilen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gazeteciliğin toplum üzerindeki önemine değinen KTO Yönetim Kurulu Başkanı Gülsoy mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Toplumun gerçekleri öğrenmesi ve düşüncelerini duyurmasında en etkili araçlardan biri olan gazetecilik; doğruluk, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata saygı gibi değerleri içinde barındıran müstesna bir meslektir.

Toplumların aydınlanmasında önemli rol oynayan gazeteciler; ilkeli ve tarafsız görev anlayışı ile toplumu ülke ve dünya gerçekleriyle buluşturarak insanların sosyal, siyasal, kültürel anlamda gelişmesine katkı sunmaktadır.

Gazeteciler, şartlar ne olursa olsun eksiksiz ve doğru haber akışı ile halkın bilgilendirilmesini sağlayarak; demokratik ve şeffaf toplum olmanın önceliklerini yerine getirmektedir. En önemli görevi toplumun çıkarını savunmak olan bu önemli mesleği icra eden arkadaşlarımızın, Ulu Önder Atatürk'ün; “Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır” ilkesinden vazgeçmeden aynı duyarlılıkla görevlerini devam ettirerek her daim kamu yararını gözeteceklerine inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle öncelikle halkın gözü, kulağı, sesi olarak görevini zaman mefhumu gözetmeksizin büyük özveri ile yerine getiren yerel basın temsilcilerimiz başta olmak üzere mesleğine gönül veren tüm basın mensubu arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.”