Başkan Gülsoy'dan Kurban Bayramı mesajı

Kurban Bayramı'nı bu yıl da koronavirüs salgının gölgesinde kutlanacağını belirten Başkan Gülsoy, “Her ne kadar aşılama hız kazansa da tam olarak istenen seviyeye ulaşmadı. Bu nedenle maske, mesafe, hijyen kuralını bu bayram da göz ardı etmeyelim.” dedi.

Bayramların birlik, beraberlik ve dostluk duygularının en üst seviyede yaşandığı müstesna günler olduğunu vurgulayan Başkan Gülsoy, mesajında şu ifadelere yer verdi; "Bayramlara anlam katan insanın kendisidir. Bayramlar birlikteliğimizi arttıran manevi günlerdir. Bayram sevinç, mutluluk ve barış demektir. Geçmişten günümüze bayramlarımızı hep birlikte coşku içerisinde kutlayan bir millletiz. Pandemi nedeniyle gerek Ramazan gerekse de Kurban Bayramları'nda büyüklerimizi, komşularımızı, dostlarımızı ziyaret edemedik, büyüklerimizin ellerini iç rahatlığı ile öpemedik, sevdiklerimize doya doya sarılamadık. Güzel günler için pandemi önlemlerine uyalım. Bu sene Kurban Bayramı'na yoğun bir aşılama seferberliği ile giriyoruz. Umut ediyorum ki kısa zaman içerisinde pandemiyi yeneceğiz. Vatandaşlarımızdan önümüzdeki güzel günler için bu bayramda da temizlik, maske ve mesafe kurallarına azami ölçüde uymalarını rica ediyorum. Küçük ihmallerin kendimize, sevdiklerimize ve topluma zarar verdiğini unutmayalım."

Pandeminin olumsuz etkileri nedeniyle iş dünyası olarak buruk bir bayram sevinci yaşandığını belirten Başkan Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü; "Dini Bayramlar yardımlaşma ve dayanışma günleridir. Pandemi süreci iş dünyamıza zor bir dönem yaşattı. Kapanan işyerlerimiz, işsiz kalan vatandaşlarımız oldu. Bu bayramda yardımlaşma ve dayanışma kültürümüze çok daha sıkı sarılmamız gerekiyor. ihtiyaç sahiplerine uzatılacak bir el onları mutlu edecektir. Yardımlaşma Anadolu kültürünün mayasında var. Çevremizde bize ihtiyacı olan insanların varlığını hatırlayalım. Kurban ibadeti yerine getirirken hayvana eziyet görüntüleri vicdanlarımızı yaralıyor, dinimizin öngördüğü şekilde ibadetlerimizi yerine yetirelim. Bizim milletimiz birliktelikle her türlü zorluğu aşacak güçtedir. Pandemi tünelinin ucundaki ışık görülmüştür. Kurban Bayramı'nın bu karanlık tünelden çıkışın, ekonomide toparlanmanın, güzel günlerin habercisi olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor, barış, sevgi, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum."