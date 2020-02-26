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Başkan Gülsoy'dan Regaip Kandili Mesajı

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Regaip Kandili dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.


Gülsoy, "Bereket ve rahmet dolu üç aylara ulaşmış, on bir ayın sultanı Ramazan'ın gölgesini üzerimizde hissetmiş bulunuyoruz. İnsanlarımızın yaradana daha derin bir şükür imkânı bulacağı bu özel gecede, muhabbetin, sohbetin, kaynaşmanın artmasını temenni ediyorum.” dedi.


Üç ayların manevi hayatımızda önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Başkan Gülsoy; “Kandiller, Müslümanlar olarak Allah'ın rahmet, bereket ve mağfiretine olan arzumuzu en üst noktaya taşıdığımız ve huzur bulduğumuz müstesna zaman dilimleridir. Yüce Allah'ın insanlara rahmet ve nimetlerini çokça ihsan ettiği bu dönemi iyi değerlendirmeliyiz.” diye konuştu.


Başkan Gülsoy mesajını şöyle sürdürdü:


“İnsanların birbirine karşı daha hoşgörülü ve saygılı davrandığı bu ayların toplumumuzda var olan iç huzur ve kardeşliği daha da pekiştireceğine inanıyorum. Regaip Kandili'nin bizlere sunduğu düşünme fırsatını kullanarak toplum olarak birbirimize kenetlenip, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeliyiz. Kardeşlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, birlik ve beraberliğimizi korumaya gayret göstermeliyiz.Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanmasını temenni ediyor, Üç Aylar ve Regaip Kandilinin ülkemize, milletimize, Kayserimize ve Türk-İslam âlemine bolluk, bereket, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum.”

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