Başkan Gülsoy'dan Şehitler Haftası Mesajı

İslam dininde Peygamberlikten sonra gelen en yüce makamın, şehitlik mertebesi olduğunu belirten Başkan Gülsoy mesajında şunları kaydetti:

“Şanlı tarihi sayısız kahramanlıklarla dolu Türk milletinin birlik ve bölünmez bütünlüğünün en büyük kanıtı, bu topraklar için canını feda eden şehitlerimizdir. Türk Milleti, tarih boyunca verdiği var olma mücadelesinden her zaman başarı ile çıkmıştır. Bu başarının yegâne sahibi vatanseverliğiyle gurur duyduğumuz gazi ve şehitlerimizdir. “Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda” dizelerindeki anlayışla değerlerimize sahip çıkan ve mukaddes vatan toprakları için, canlarını seve seve vererek; bir milletin kaderini değiştiren aziz şehitlerimize minnettarız. Vatanımız, istiklalimiz ve istikbalimiz için bir an tereddüt etmeden, sarsılmaz inanç ve eşsiz cesaretleriyle canını ortaya koyan şehit ve gazilerimize olan borcumuzu ancak, gelecek nesillere tam bağımsız daha güçlü bir Türk Milleti bırakmak için var gücümüzle çalışarak öderiz. Bu duygu ve düşüncülerle başta Gazi Mustafa Kemal ile silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, ve kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum"