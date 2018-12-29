Başkan Gülsoy'dan yeni yıl mesajı

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yeni yılın tüm dünyada barış ve huzur içinde geçmesi temennisinde bulundu.

2019 yılının ülkemiz için başarılı bir yıl olacağına inandıklarını vurgulayan Başkan Gülsoy, “Öncelikle 2019 yılının üyelerimize, şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Acısıyla tatlısıyla bir yılı geride bıraktık. Yeni yılda hem ekonomik hem de sosyal açıdan daha güzel günlerin bizleri beklediğine inanıyor; 2019 yılının, ortak sorunlarımızın çözümlenmesi için yeni bir başlangıç oluşturmasını temenni ediyorum” dedi.

Yeni yıl mesajında 2018 yılını değerlendiren ve 2019 yılı beklentileri ile ilgili de görüşlerini dile getiren Başkan Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2018 yılı sadece ülkemiz için değil tüm dünya için zor ve çalkantılı bir yıl oldu. Ülke olarak içinde bulunduğumuz zorlu süreçte gücümüze inanarak, karamsarlığa kapılmadan en önemlisi birbirimize güvenerek büyük bir özveriyle çalıştık. 2019 yılında da daha fazla azim, daha fazla gayret ve yeni umutlarla işlerimize yoğunlaşacak, hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğiz. İnanıyorum ki 2018 yılında çözüme kavuşturulamayan sorunlarımız yeni yılda çözüm bulacak ve böylece ülkemiz, ekonomi başta olmak üzere tüm alanlarda başarıya koşacaktır.”

2019 yılında da, Kayseri Ticaret Odası üyelerinin işlerini kolaylaştırmak için üyelere faydalı olacaklarına inandıkları yeni projeler geliştireceklerini ifade eden Başkan Gülsoy, “Göreve geldiğimiz 2018 yılı Nisan ayından itibaren üyelerimizin memnuniyeti doğrultusunda çalışıyoruz. Üyelerimizin uluslararası rekabet edebilirliklerini artırmak için neler yapabileceğimiz konusunda araştırmalar yapıyor, projeler geliştiriyoruz. Alt yapısını oluşturduğumuz çalışmalarımızı 2019 yılında daha da güçlendirecek ve hayata geçireceğiz. Kayseri'nin marka değerini artırmak, şehrimizi en iyiye taşımak için var gücümüzle çalışacak, başarıyı yakalayacağız. Bu süreçte ihtiyacımız olan gücü, üyelerimizden alacağımıza inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm üyelerimizin, camiamızın ve hemşehrilerimizin yeni yılını kutluyor; şehrimize, ülkemize ve tüm dünyaya bereketli, sağlıklı ve huzurlu güzel bir yıl diliyorum” ifadelerini kullandı