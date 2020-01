Başkan Gülsoy'dan yeni yıl mesajı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 2019 yılının iş dünyası adına ‘dolu dolu geçen bir yıl' olmadığını, 2018'in Ağustosunda yaşanan ekonomik saldırının sonuçlarının 2019'a da yansıdığını, fakat 2020 yılından umutlu olduklarını söyledi.

Gülsoy, yazılı bir açıklama yaparak 2019 yılını değerlendirdi ve 2020 yılına ilişkin dilek ve öngörülerini paylaştı. 2019 yılında dünyanın birçok ülkesinin, negatif büyüme rakamları ile karşı karşıya kaldığını kaydeden Başkan Gülsoy; küresel güçlerin başlattığı ekonomik savaşların, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri daha fazla zora soktuğunu belirtti. İş dünyası olarak 2019'a kıyasla 2020'den daha fazla umutlu olduklarını aktaran Başkan Gülsoy; “2018'in son çeyreği ile 2019'un ilk iki çeyreğinde eksi büyüme gösteren ve yılı ortalama yüzde bir büyüme ile kapatacak olan ülkemizin, yeni yıl da Orta Vadeli Ekonomik Programa göre büyüme hedefi yüzde 5'tir. 2018'in ikinci yarısından itibaren yaşanan sıkıntılı süreçte, hükümet reel sektöre kulak vermiş, zamanında ve doğru alınan tedbirlerle iş dünyasının daima yanında olduğunu hissettirmiştir. Faizlerde yaşanan düşüşler, istediğimiz gibi olmasa da yine enflasyonda yaşanan düşüşler ve yılın 3. çeyreğinde gelen büyüme rakamı iş dünyası olarak bizleri umutlandırmıştır. Geçtiğimiz sene olduğu gibi yine ifade etmeliyim ki, bu yaşanan sıkıntıları başka bir ülke yaşasa, üstesinden gelemezdi. Ecdadımızdan aldığımız mücadeleci ruhla; devletimizin milletine, milletimizin devletine olan bağlılığı ile “Vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır” düsturundan hareket ederek her zamankinden daha güçlü şekilde, ülke olarak hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. 2020 yılında daha çok üretecek, ürettiğimizi yatırıma çevirerek ekonomiye daha çok katkı sağlayacak, devler ligine adımızı yazdıracağız. Hepimizin kaygısı ve amacı ortak. 2020 yılında her şeyin daha iyi olacağına inanıyorum” dedi.

‘Bir günü, diğer gününe eşit olan kayıptadır' sözünü ilke edinerek geçmişin muhasebesini yaparken gelecekte daha iyi olmak adına neler yapabileceğimizi düşünmeliyiz diyen Başkan Gülsoy; “2020 yılının, Kayseri'de girişimcilik ve yatırımın arttığı, özel sektörümüzün kendisini daha da geliştirdiği, yenilediği, ihtiyaç duyulan yatırımlar için yeni adımların atıldığı unutulmayacak bir yıl olması temennisiyle; tüm üyelerimizin, camiamızın ve hemşehrilerimizin yeni yılını kutluyor; birlik beraberlik içinde sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl geçirmeyi diliyorum”