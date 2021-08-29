Başkan Gülsoy'dan Zafer Bayramı mesajı

Başkan Gülsoy, 26 Ağustos 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta zaferle taçlandırılan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin Türk tarihinin dönüm noktalarından birini teşkil eden şanlı bir zafer olduğunu söyledi. Gülsoy, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“99 yıl önce Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletimiz, dünyada emsali görülmemiş bir bağımsızlık savaşından zaferle çıkmıştır. Şüphesiz ki bu zafer; cesaret ve fedakârlığın, azim ve gayretin, tevekkül ve inancın zirvesidir. Milletimiz bu zaferle, milli hakimiyet, milli birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Asırların mücadeleleri sonucunda kazanılmış olan kutlu vatan toprakları üzerinde, bağımsız ve onurlu bir şekilde var olabilmek için gösterilen üstün çaba, bugün bizim yolumuzu aydınlatan en önemli manevi kaynaklarımız arasındadır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının göstermiş oldukları bu eşsiz mücadele aziz milletimizin daima gurur kaynağı olmuştur. Geçmişte olduğu gibi bugün de devletimizi ve milletimizi çeşitli planlarla, türlü hesaplarla bölmeye çalışan kirli odaklar emellerine asla ulaşamayacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99. yıldönümünü kutluyor, bu şanlı tarihi bize armağan eden başta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, geçmişten günümüze kadar al bayrağı rengini veren tüm şehitlerimizi, tüm gazilerimizi saygı ve şükranla yad ediyor, tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."