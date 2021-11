Başkan Hisarcıklıoğlu: "Pandemi dönemi tarım ve hayvancılığın nasıl stratejik bir sektör olduğunu gösterdi"

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Et ve Et Ürünleri ArGe Merkezi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla açıldı. Kayseri Müşterek Oda-Borsa Toplantısı'nda konuşan Başkan Hisarcıklıoğlu; "Pandemi dönemi de; tarım ve hayvancılığın nasıl stratejik bir sektör olduğunu hepimize bir kez daha gösterdi. Önce kendine yeten, sonra çevresine yeten ülke olmanın önemini yaşadık.

Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'nde bulunan Karpuzatan Mevkiindeki KTB Et ve Et Ürünleri ArGe Merkezi, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla açıldı. Açılışın ardından Hisarcıklıoğlu ile birlikte ArGe Merkezi'ni gezen Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, görevlilerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler daha sonra KTB'de düzenlenen Kayseri Müşterek Oda - Borsa Toplantısı'na katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, 2021 yılında Kayseri iş dünyası olarak üretmeye, ihracat yapmaya devam ettiklerini belirterek; "Oda ve borsaların önemi, pandemi sürecinde net olarak bir kez daha anlaşılmış oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanımız önderliğinde salgının ilk gününden itibaren oldukça hızlı çalışmalar gerçekleştirdik. Üyelerimizin sorunları doğrudan ilgili Bakanlıklarımıza taşınarak, ardından da çözümünde ciddi katkılar sağlandı. Dünyanın ve ülkemizin beklemediği ve doğal olarak hazırlıklı olamadığımız pandemiye rağmen 2021 yılında da Kayseri iş dünyası olarak üretmeye, çalışmaya, ihracat yapmaya, yeni pazarlar bulmaya ve istihdam sağlamaya devam ediyoruz. Büyük fedakarlıklar gösterdik, zarara uğradık ama pes etmedik. Bazı sektörlerimizde büyük kayıplar verdik ki özellikle hizmet sektörleri, yeme içme mekanları, turizm tesisleri bunların başında gelmektedir. Pandemi sürecinde tarım sektöründeki büyüme periyodik olarak devam etti. Tarım sektörü 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7,5 büyüme kaydetti. Böylece üst üste on çeyrektir tarım kesintisiz büyüdü. Tarım sektörü ekonominin lokomotifidir. Büyüme hızımızdaki bu rakamların böyle sürmesi halinde tarım sektöründeki büyüme 2020'nin de üzerinde gerçekleşecek. Bu bağlamda Türk ekonomisi ise ciddi kazanımlar sağlayacak. 2018 yılında tarım yüzde 02.01.2019 yılında yüzde 3.07.2020 yılında ise yüzde 4,80 büyüdü. Türkiye'de tarımın diğer sektörlere göre daha fazla büyüyor olması önemli. Bu verileri hem çiftçimize hem de bizlere moral vermesi ve yapılan işin değerini göstermesi açısından son derece önemli buluyorum. Türkiye'nin tarımda söz sahibi olması ve rekabet edebilir düzeye erişebilmesi için; tarımdaki yapısal sorunların çözülmesi, özellikle girdi maliyetlerinde ki artışa bir şekilde çözüm üretmemiz gerekmektedir. Tarımsal alanda girdi maliyetleri üzerinde kontrol sağlayamazsak maalesef ülkemiz gıda enflasyonunun yıkıcı etkileriyle karşı karşıya kalmak zorunda kalır. Her zaman söyledik yine söylüyoruz Yerli üretim daha çok desteklenmelidir. Son yıllardaki döviz kurlarındaki aşırı yükselmenin birçok alanda ithalata bağımlı bir ülke olmanın ne kadar riskli olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Özellikle kendi üretme imkânımız olan alanlarda artık ithalattan vazgeçmek zorundayız. Evet, liberal bir ekonomi politikamız var. Yerli üretime destek anlamında biraz daha korumacı olmalıyız. Bugün dünyanın en önemli ülkeleri dediğimiz ülkeler bile kendi yerli ürünlerinde korumacılık yapmaktadır. Biz de tarıma, sanayi gibi alanlarda yerli ve milli üretimimize çok daha fazla destek vermek zorundayız. Bizler iş dünyası olarak geleceğe her zaman umutla bakan bir camiayız. Mücadele bizim günlük hayatımızın bir parçası. Bu mücadeleyi de her şeye rağmen en güzel şekilde veriyoruz. Ancak gerek ulusal gerekse küresel anlamda yaşanan bu zorlukları atlatmak için, her zaman dile getirdiğimiz var olan potansiyellerimizi harekete geçirmek için birçok ev ödevimiz olduğunu da görmek zorundayız. Biz iş dünyası olarak Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği başkanımız, hemşehrimiz Rifat Hisarcıklıoğlu huzurunda bir kez daha söz veriyoruz; şehrimizin ekonomisini ileri taşımak adına var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Toplantıda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise toplantının hayırlara vesile olmasını diledi. KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de; bu tür istişare toplantılarının oldukça kıymetli olduğunu vurguladı.

Toplantının Başkanlığını yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu; "Kayseri Ticaret Borsamızın tarım sektörümüzü geliştirmek üzere hizmet kalitesini artırmasının bir nişanesi olan bu törende, aranızda bulunmaktan onur duyuyorum. Biliyorsunuz, tarım en önemli ve stratejik sektörlerimizden birisidir. Zira, tarım başka alanlara benzemez. Her şey yolunda giderken, önemi göz ardı edilir. Ama fırında ekmek yoksa, işte o zaman ne kadar stratejik olduğunun farkına varılır. Allah yokluğunu göstermesin, ama tarımın gerçek değeri, ancak yokluğunda anlaşılır. Bugün tedbir almazsak, ucuz diye her şeyi ithal etmeye kalkarsak, boğazımızdan dışa bağımlı hale geliriz. Gıda güvenliğimiz de tehlikeye girer. İşte pandemi dönemi de; tarım ve hayvancılığın nasıl stratejik bir sektör olduğunu hepimize bir kez daha gösterdi. Önce kendine yeten, sonra çevresine yeten ülke olmanın önemini yaşadık.

O sebeple sizlerin burada yaptığınız işi çok önemli görüyorum. Tarım ve hayvancılık işini asla ihmal etmememiz gerektiğine inanıyoruz. Biz de TOBB olarak, ticaret borsalarımızla birlikte, tarım sektörünü geliştirecek projeler ve çalışmalar yürütüyoruz. Sizlerin görüş, öneri ve sıkıntılarını, siyasi iradeye iletiyoruz, çözüm yolları arıyoruz. Özellikle tarım ve hayvancılıktaki, yakıt, gübre, yem vb. girdi maliyetlerindeki yüksek artışların, sıkıntıya yol açtığı görüyoruz. Verilen desteklerin, en az girdi maliyetlerindeki artış seviyesinde olması gerektiğini de söylüyoruz. Burada bir defa daha memnuniyetle şahit oldum ki; Kayseri Ticaret Borsamız, şehrimize değer katacak her işin, her yatırımın peşinde oldu ve hayata geçmesini sağladı. İç Anadolu'nun en modern canlı hayvan borsasını ve pazar yerini kurmaya başladı. Kalkınma ajansından temin ettiği destekle, et ürünlerine yönelik ar-ge istasyonu projesini hazırladı. Faaliyete geçirdiği gıda ve toprak laboratuvarıyla, üreticimizin ürün verimini artırdı. Hayata geçirdiği e-ticaret sitesiyle, yerel firmalarımıza ve kendi ürünlerimize destek oldu. Sizlere daha iyi hizmet vermek üzere, ülkemizin en kapsamlı ticaret borsası kampüsünü kurmayı hedefledi. Üyelerimize verdikleri hizmeti devamlı geliştiren ve daha kaliteli hale getiren bu çalışma vizyonundan dolayı borsamızı ve değerli başkanı sayın Recep Bağlamış kardeşimi yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.