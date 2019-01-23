Başkan Hüseyin Akay: "Yaptığımız işi milli görev olarak yapıyoruz"

Yaptıkları işi milli görev bilinciyle yaptıklarını ifade eden Akay, Turhal'daki çiftçilerin Kayseri Şeker ile birlikte şimdiye kadar görmediği uygulamaları görme imkanına kavuştuğunu belirtti.

Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, güzel bir kampanya dönemi geçirildiğini ifade ederek çiftçi ve çalışanların sahiplenme duygusuyla bu başarının elde edildiğini söyledi. Başkan Akay; "Bu sene 3 fabrikamızda güzel bir kampanya dönemi idrak edildi. Ortalama 85 gün 3 fabrikamız çalışmış oldu. Bu süre içerisinde 2 milyon 962 bin ton pancar işlendi ve 424 bin ton da şeker elde edildi. Gerçekten başarıyla sonuçlanan bir kampanya yaşamış olduk. Özellikle personelimizin bu işe gönül vermiş olması, ciddi bir motivasyonla sahiplenme duygusu içerisinde çalışmasıyla bu kadar başarıyla gerçekleşmiş oldu. Emeği geçen başta çiftçiler olmak üzere tüm personellerimize teşekkür ediyorum. Bu sadece beden değil aynı zamanda akıl işi, yürek işi. Bu iş insanların yüreğiyle başarılı bir şekilde yürüyor. Bizim bütün çiftçi ve personellerimizde fabrikalarımıza karşı ciddi bir sahiplenme duygusu var. Bu yönüyle de Türkiye'de gerçekten farklılık arz ediyoruz. Çünkü burası bir çiftçi kuruluşu ama aynı zamanda çalışanların da yüksek bir sahiplenme duygusu içerisinde olduğu bir kuruluş. O nedenle de bütün arkadaşlarımız yüksek motivasyonla bu işi yapıyorlar ve başarı da bununla beraber geliyor. Türkiye'deki diğer örnekleriyle kıyaslandığı zaman bizim farkımız bu manada fark ediliyor. Bu farklılığın ortaya çıkmasında çiftçi ve personellerimizin gayreti, çaba ve sahiplenme duygularının çok önemli katkısı var" dedi.

"Kayseri Şeker 3 fabriksı olan yegane kuruluş"

2019 yılının ekim ayında çiftçilerle sözleşme yapılması ve taahhütlerin alınması gerektiğinin altını çizen Başkan Akay, bir plan doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Akay; "Tabi kampanya dönemi bu kadar başarılı geçtikten sonra işin doğrusu isterdik ki kampanya dönemi 85 günde sonuçlanmasın, 120 gün seviyesinde olsun. Ama mevcut kota bu kadar olduğu için kapasitemize göre ancak bu kadar çalışma ortaya koyabildik. 3 fabrikamızda toplamda günlük 35 bin ton pancar işlendi, bu yönüyle de farklılık arz ediyor. Ayrıca Türk Şeker'in dışında bildiğiniz gibi 3 fabrikası olan yegane kuruluş Kayseri Şeker Fabrikası, bu yönüyle de bir farklılık arz ediyor. Bu yaptığımız işler itibariyle Türkiye'ye örnek konumundayız, daha da güçlendirmek istiyoruz. Çünkü bu iş çiftçinin ekmek kapısı. Çünkü Türkiye için stratejik bir üründen, sektörden bahsediyoruz. Bu sektörün ayakta kalması güzel örneklerin yaygınlaşmasıyla ve aynı başarılı uygulamaların diğer kuruluşlarda da gerçekleşmesinin mümkün olacağını düşünüyorum. Şuanda fabrikalarımız tatile girmiş durumda. Özellikle kısa süreli, mevsimlik olarak çalışan personellerimizin çıkışı kampanya biriminde verildi. Arkasından da 9 ay çalışan personellerimiz var, onlar da 85 günlük çıkışa gönderildi. Nisan ayında inşallah görevlerine dönecekler. Nisan ayında döndükleri zaman 3 fabrikamızda revizyon çalışması başlayacak ve yeni kampanya dönemine hazırlıklar yapılacak. Önümüzdeki yılın hazırlıkları hemen yapılması gerekiyor, şuanda Ocak ayı içerisindeyiz. Bu ay içerisinde 2019 yılının Ekim planlamalarının yapılması lazım, çiftçilerimizde sözleşmelerin yapılması lazım, taahhütlerinin alınması lazım. Şuanda onları planlıyoruz. Bu planları doğru bir şekilde yaptığımız takdirde işimizde doğru bir şekilde yürüme imkanı bulmuş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Turhal'daki çiftçiler bu zamana kadar görmediği uygulamaları görmek imkanına kavuştu"

Turhal Şeker Fabrikası'nın çiftçi ve personellerin özverili çalışmalarıyla hiç durmadığını, çiftçi ve çalışanların bunu başardıkları için oldukça mutlu olduğunu dile getiren Akay; "Turhal'da arkadaşların üstün gayretleri sonucunda gerçekten başarılı bir kampanya dönemi yaşandı. Geçen sene bize geçmeden önce Turhal'ın işletme döneminde 60 kez durduğu ifade ediliyor. Bu kampanya döneminde, bize geçtikten sonra 1 kere durmadı. Bu kendiliğinden olan bir şey değil, insanların gayreti ve fedakarlığı sonucu oluyor. Bunun sonucunda orada çalışan personel, başarmış olmaktan dolayı oldukça mutlu. Personel mutluluğu üst seviyede. Çiftçilerin mutluluğuna gelecek olursanız, o bölgenin çiftçisi şuana kadar görmediği güzel uygulamaları bu sene görme imkanına kavuştu. Avansından tutun da pancarın sevkiyatına varıncaya kadar hepsi çiftçiler tarafından takip edildi ve mutlu bir sonuç ortaya çıktı. O bölgeden gelen insanlar da çiftçilerin mutluluğunun en üst seviyede olduğunu ifade ediyorlar. Bu tabi bizleri daha motive ediyor ve çalışma arzumuzu kamçılıyor. Burada başlangıçta maalesef bir takım problemler yaşandı. Bizim hak etmediğimiz davranışlardı bunlar. Ama sonuçta herkes bizim bu konuda ne kadar farklı olduğumuzu, ne kadar başarılı olduğumuzu anladı. Biz, bu istikamette yürüyeceğiz. Kayseri Şeker Fabrikası sektörde yeni fabrika alan tek kuruluş. Başka kimse ihaleye giremedi, fabrika alamadı. Bunu başaran tek kuruluş Kayseri Şeker Fabrikası. Aynı zamanda biz bunu yaparken sektöre örnek olmak düşüncesiyle yaptık. O bölgenin çiftçisine sahip olmak düşüncesiyle yaptık. Bir de kendi gücümüz ve kapasitemizi artırma ihtiyacımız vardı, bunu gerçekleştirmek için yaptık. 3. fabrikayı alarak hem kapasitemizi artırdık, hem de başarılı bir şekilde çalıştırarak güvenimizi test etmiş olduk. İnşallah orası bu kadar başarılı bir şekilde ilerlemeye devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Kayseri Şeker ve Boğazlıyanda 50 bin ton toprağın taşınması engellendi

Kayseri Şeker ve Boğazlıyan Fabrikalarında maus uygulamasının yapıldığını, bu sayede tarım toprağının taşınmasının önüne geçildiğini söyleyen Başkan Akay, Turhal Şeker Fabrikası'nda da aynı çalışmanın başlayacağını belirtti. Yaklaşık 50 bin ton toprağın taşınmasının önüne geçildiğinin altını çizen Başkan Akay; "Maus konusu; “Turhal'da sadece örnek bir çalışma yapılabildi. Bölge çiftçisinin tamamını kapsayacak bir maus uygulaması yapılamadı. Kayseri ve Boğazlıyan fabrikalarımızda maus uygulaması nakliye kooperatifleriyle yapılıyor. Turhal'ı Haziran ayında teslim aldığımız için oradaki nakliyecilerle kısa zamanda bir ilerleme kaydetmemiz söz konusu değildi. Ama onlar da sistemi anladılar, bu baharla itibaren oradaki nakliye kooperatifleri de maus temini konusunda çalışmaları başlatacaklar. Onlarda da aynı Kayseri ve Boğazlıyan'da olduğu gibi entegre olacak şekilde sözleşmeyi gerçekleştireceğiz. O bölgede de bu yaygınlaşacak. Kayseri ve Boğazlıyan'da toplam taşınan pancarın yaklaşık yüzde 66'sı mausla yüklendi, bu çok önemli bir rakam. Mausla yüklenmesi demek, toprağın erozyondan kurtulması, kantarlara veya fabrikalara taşınmasının önlenmesi demek. Kayseri Şeker Fabrikası ve Boğazlıyan için bu sene elde edilen kaba sonuç 50 bin tol civarında toprağın taşınması engellenmiş oldu. Bu toplamda 2 bin kamyon yapıyor, bunun da getirdiği yükü bir düşünün. Bir karış tarım toprağı binlerce yılda oluşabiliyor. Bizler bu toprağı alıyoruz, zayi ediyoruz. Bu ciddi bir erozyon. Kayseri Şeker, çevreci bir anlayış içerisinde toprakları koruma anlayışı içerisinde bu uygulamayı Türkiye'de başlattı, başarılı bir şekilde uyguluyor ve geliştiriyor. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren Turhal'da da bu gelişecek. Bizim arzumuz şuanda yüzde 65 seviyesinde olan yükleme seviyesini yüzde 100'e çıkartmak" şeklinde konuştu.

"Kayseri Şeker özelleştirmenin yüz akı"

Akay, Kayseri Şeker'in tecrübelerinden ve gücünden yararlanmak isteyen kuruluşların olduğunu ve görüşmelerin devam ettiğini aktararak; “Çeşitli görüşmeler yapıyoruz. Bu sektöre yeni giren aktörleri kardeş kuruluşlarımız olarak görüyoruz. Topyekun bu sektörü birlikte oluşturuyoruz. İstiyoruz ki onlar da bu çerçevede başarılı iş yapabilsinler. Bu manada da başlangıçtan, ihale aşamasından itibaren; ‘Bilgi kıskançlığı içerisinde olmayacağız, elimizden geldiği kadar bizimle bilgi istişare etmek isteyenlere bilgilerimizi aktaracağız. Onların bu işi doğru yapmaları konusunda yardımcı olacağız' demiştik. Başlangıçta söylediğimiz noktadayız, herhangi bir kıskançlık içerisinde değiliz. Aslı olan bu sektörün ayakta kalması, yaşaması ve pancar çiftçisinin varlığını sürdürmesi. Eğer pancar çiftçisi varlığını sürdüremez olursa, şeker fabrikaları başarısız yönetimlerden dolayı zarar görüp kapanacak olursa Türkiye'de sosyal bir facianın olması endişesini biz de duyuyoruz. Onun için yaptığımız işi milli görev olarak yapıyoruz. Bu çerçevede tabi ki çeşitli görüşmeler oluyor. Bizim tecrübemizden, gücümüzden yararlanmak isteyen kuruluşlar olabiliyor. Bunu biz makul bir şekilde değerlendireceğiz, onlara katkı sağlamaya çalışacağız. Sektörde güçlü olup sektörü ayakta tutacak, onlara ağabeylik yapacak kuruluşlara ihtiyaç var. Türk Şeker devre dışı kalıyor fabrikalarını satmakla. Kayseri Şeker'e düşüyor bu görev, onlara elimizden geldiğince katkı sağlayacağız. Ümit ediyorum bu sene yaşanan sıkıntılar, problemler hepsine önemli bir tecrübe olmuştur. Bundan sonra bu tecrübenin de ışığında sorunlar ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bölgeye yakın kuruluşlardan satmak isteyen olursa değerlendirilebileceğini de sözlerine ekleyen Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Bu bir güç meselesi. Her şeye talip olmak değil de bunun hesabını yaparak talip olmak mümkün olabilir. Devletin, Türk Şeker'in elinde 16 tane şeker fabrikası var. Bunlarla ilgili politika ne olacak şuanda bilemiyoruz. Bunlar gündeme geldiği takdirde bölgemize yakın olanlarla ilgili değerlendirmeleri yapmak arzusundayız. Her gelen teklife sınırsızca talip olacağız anlayışında değiliz. Bu işi ciddi ve disiplinli bir şekilde yapıyoruz. Yeni kaynaklar oluşturabilirsek bu konuda ilerleriz."