Başkan İlmek parke taş yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi

Hizmet belediyeciliği ve vatandaş memnuniyetini ön planda tutan İncesu Belediyesi ilçe genelinde başlatılan parke taş yol yapım çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

İncesu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı olan ekipler farklı gruplar halinde Aksu ve Büyük kum mevkilerinde çalışmalarını sürdürürken Ekipler öncelikle parke taş yol yapılacak olan sokağı iş makineleri yardımıyla kazıyor, ardından kumlama yapan ekipler daha sonrasında stabilize çalışmasının ardından parke taşları döşemeye başlıyor.

Yapılan çalışmaları memnuniyetle karşılayan vatandaşlar İncesu Belediyesi ekiplerine teşekkür ettiler.