Başkan İncetoprak: “Alparslan Türkeş, Türk'e başbuğ olmuştur”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, Milliyetçi Hareket Partisi kurucu Genel Başkanı Merhum Alparslan Türkeş'i doğumunun 105. yılında andı.

Alparslan Türkeş denilince akla ilk Türk Milliyetçiliği ve Türk gençliğinin geldiğini söyleyen MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, Türkeş'in Türk siyasi tarihinde milliyetçilik ideolojisi adına önemli bir karakter olduğunu dile getirdi. Alparslan Türkeş'in her sözünün emanetçisi olduklarını belirten Başkan İncetoprak, “Alparslan Türkeş, Türk'e eş, Türk'e baş, Türk'e lider; zorluklar karşısında Türk'e kalkan, Türk'e zırh, Türk'e miğfer; en korkulan süreçlerde Türk'e kan, Türk'e can, Türk'e Başbuğ olmuştur. Alparslan Türkeş denilince akla ilk önce Türk milliyetçiliği ve Türk gençliği gelir. ‘Bir Türk dünyaya bedeldir' sözünün doğrudan doğruya muhatabı olan Türk gençliği, başbuğumuzun ‘Hepiniz birer Türk bayrağısınız. Bayrağı kirletmeyin, lekelemeyin, yere düşürmeyin' sözünün emanetçisi ve mirasçısıdır. Başbuğ Alparslan Türkeş'in diktiği ülkü fidanı kök salmış, bir ulu ağaç misali boy vermiştir. Dalları bütün yurdu, hatta bütün Türk dünyasını sarmış; meyveye durmuş ve Türkçenin konuşulduğu her coğrafyaya yayılmıştır, Başbuğ'umuzun açtığı mukaddes yolda; bugün milyonlar yürümektedir. Bende bu duygu ve düşüncelerle Türk'ün son Başbuğ'u merhum Alparslan Türkeş'i doğumunun 105. yılında saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.