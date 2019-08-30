Başkan Kalkan: "Aldığımız ilham ve cesaretle tarihimize, medeniyet ve insaniyet değerlerinin yaşandığı bir coğrafya yapma yolunda çalışmaya devam edeceğiz"

yıl dönümü münasebetiyle açıklama yaptı.

"30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin yüzlerce yıl süren vatan, istiklal ve istikbal mücadelesinin, 1922'de Dumlupınar'da zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'la değişmez bir gerçeklik olarak tarihe kazınmış, bir bilinç olarak da milletimizin benliğine işlenmiştir" diyen Başkan Kalkan açıklamasında;

"Gazi Mustafa Kemal önderliğinde, ordu-millet kenetlenmesiyle kazanılan 30 Ağustos Zaferi de, bu süreçteki tarihi dönemeçlerden birini ifade etmektedir. İstiklal Savaşı'nın en önemli aşamasını oluşturan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde, milletimiz ve ordumuz, adeta imkansızı başararak, başka milletlere de örnek olacak bir zafere imza atmıştır. 30 Ağustos Zaferi, milletimizin bağımsızlık inancının ve vatan sevgisinin önünde hiçbir gücün duramayacağını tüm dünyaya bir kez daha kanıtlamıştır. Ağustos, tarih boyunca milletimiz için hep zaferler ayı olmuştur. Malazgirt, Mohaç, Çaldıran, Mercidabık gibi büyük zaferlerin yanı sıra cumhuriyete giden çok önemli bir aşama olan ve Anadolu'nun vatan olarak milletimiz adına tescilinin yapıldığı ‘Başkomutanlık Meydan Muharebesi' zaferi de bu ayda gerçekleşmiştir. Bir Ağustos günü başlayıp neredeyse bin yıl sürdükten sonra yine bir ağustos günü hitama eren savaşlar ve zaferlerde bu ay adeta bin yıl uzayarak bir tarih olmuştur. Milletimiz, inancı, birliği, bütünlüğü ile anlamlı hale getirdiği varlığının tarihi temellerini zaferlerle inşa etmiştir. Hiç şüphe yok ki, Mehmet Akif'in 'Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez' dizesinde ifade ettiği gibi, bütün tarihi zaferlerde en büyük gücümüz, silahımızdan önce birliğimiz, beraberliğimiz, imanımız olmuştur. Zafer, yorulmak bilmez bir azimle inancı uğruna canını, kanını feda eden bir milletin tarih tarafından ödüllendirilmesidir. Zaferlerimiz tarihe ve insanlığa değer katmış, değer kazandırmıştır. Hakkı, hakikati, barışı üstün tutan milletimizin zaferleri, mazlumlara ilham ve umut, insanlığa medeniyet müjdesi ve imkanı olmuştur. Eğitim-Bir-Sen olarak, nesiller boyu bedelini tertemiz canları ve kanlarıyla ödeyerek Anadolu'yu vatan kılan şehitlerimizden bize binbir fedakarlıkla tevarüs eden bu toprakları, yine onlardan aldığımız ilham ve cesaretle tarihimize, medeniyet ve insaniyet değerlerinin yaşandığı bir coğrafya yapma yolunda azim ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, bize bu zaferi armağan eden şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz" ifadelerine yer verdi.