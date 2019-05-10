Başkan Kalkan: "Anneler, toplumun birleştirici, koruyucu unsurudur"

Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesi 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan tarafından 'Anneler Günü' nedeniyle yapılan açıklamada, "Annelik, duygu dünyasına sahip bütün canlılar için şefkatin, merhametin, fedakarlığın, karşılıksız vermenin, esirgemenin en somut ifadesi olan yüce bir mefhumdur" denildi.

Aydın Kalkan açıklamasında, anne toplumun ve özellikle ailenin birleştirici unsurudur, anneler gelecek inşasında toplumun şekillenmesinde en etkili planlayıcıdır. Bizim medeniyet köklerimizde annenin yeri cennettir. Cennet annelerin ayaklarının altındadır. Bu anlamda anne olma duygusunun zedelenmemesi gerekmektedir. Anne olmak fedakarlık demektir, anne olmak karşılıksız sevmek demektir, ailenin ve annenin günlük tartışmaların ötesinde saygın konumu korunmalıdır" ifadelerini kullandı. Kalkan mesajında; "Son yıllarda televizyon programlarının ve kültür emperyalizmin etkisiyle aile müessesesi zayıflamaktadır. Güçlü toplumlar ancak gülü ailelerle mümkündür. Dağılan ailelerden, gözyaşı içerisindeki annelerden, annesiz büyüyen çocuklardan büyük trajediler ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda anneye 'öf bile demeyen' bir anlayışla annelerimize hürmet etmeliyiz" dedi. Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Başkanı Aydın Kalkan açıklamalarını şu şekilde tamamladı;

"Eğitim çalışanlarının yarıdan fazlası kadın eğitimcilerden oluşmaktadır. Çalışan annelerin çocuklarına annelik duygusunu verebilmesi için mevcut problemlerin çözümlenmesini bekliyoruz. Süt izni, doğum öncesi ve doğum sonrası izinlerinde mümkün olduğunca iyileştirmeler yapılmalıdır. Evlat için anne sığınaktır, en güçlü bağlarla gerçekleşen bir bağlanmadır; şairin "Ana başta tac imiş/Her derde ilac imiş/Bir evlat pir olsa da/Anaya muhtaç imiş" anlayışıyla tüm annelerin Anneler Gününü tebrik ediyoruz."