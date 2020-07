Başkan Kalkan: "Eğitim Bir Sen 2020'de yetkisini büyüyerek perçinledi"

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan; "Geçen yıl 9 bin 158 üyemiz vardı 2020 yılında ise üye sayımızı artırdık ve 9 bin 298 üyeye ulaştık. Yani eğitimcilerimizin umudu Eğitim Bir Sen olmaya devam ediyor" dedi.

Sendika binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Başkan Kalkan; "Eğitim Bir Sen 1992 yılında sendikacılığın milli ve yerli yüzü olarak Şair Yazar Mehmet Akif İnan tarafından kuruldu. Kurulduğu günden itibaren temel çalışma prensibi olarak hak, adalet, liyakat ölçülerini kendisine şiar edindi. Nerede bir mazlum varsa biz oradayız anlayışı ile Genelde Türkiye özelde ise Kayseri için her ortamda ve şartta çalışmalarını sürdürdü. Öncelikle üyelerimizin özlük ve özgürlük mücadelesi için toplu sözleşme görüşmeleri ile üyelerimizin ücret ve özlük taleplerini kamu idaresi karşısında kazanıma dönüştürmeye çalışıyoruz. Üyelerimizin taleplerini, mağduriyetlerini her durumda bakanlıklara valiliklere iletiyor, eğitimin paydaşı olarak sorunlara çözüm üretmeye katkı sağlıyoruz. Eğitim çalışanlarının zedelenen itibarlarının tekrar kazanılması için çalışmalar yapıyoruz. Şiddete maruz kalan eğitimciler için tepkimizi her ortamda dile getiriyoruz ve onların yanında yer alıyoruz. Başarının ödüllendirilmesini önemsiyoruz. Ulusal sınavlarda başarı elde eden öğrencilerimizi altınla ödüllendiriyoruz, öğretmenlerimize ve idarecilerimizi ise plaketle takdir ediyoruz. Fakat son yıllarda Kayseri'de eğitimcilerin ödüllendirilmesi konusunda titiz davranılmadığını görüyoruz. Bu konuda kaymakamlarımızdan, sayın valimizden eğitimcilerin çalışmalarını takdir edecek ödüllendirmeler bekliyoruz. Zira ödüller eğitimcilerimizin yer değiştirmelerinde ve idareci atamalarında oldukça etkili durumdadır. Milli meselelerde devletimizin planlarına destek veriyor, Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için basın açıklamaları ile ve farklı şekillerde görüşümüzü kamuoyuyla paylaşıyoruz. İnanıyoruz ki güçlü Türkiye güçlü eğitim demektir. Dünyanın nesrinde olursa olsun zulüm gören tüm insanlar için Kayseri'den itirazımızı dile getiriyoruz. Türkmen Dağına, Halep'e, Doğu Türkistan'daki Çin zulmüne, İsrail zulmüne şiddetle itiraz ediyor, yardım kampanyaları ile sadece sözde değil fiiliyatta da desteğimizi ortaya koyuyoruz. Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube olarak Türkiye genelinde yetkiyi alan ilk şubelerden biriyiz. 2020 yılı üye sayımları pandemiden dolayı 15 Mayıs'tan 15 Temmuz'a alındı. Yapılan mutabakat sonuçlarına göre Kayseri'de eğitim iş kolunda yetkili sendika yine Eğitim Bir Sen oldu. Geçen yıl 9 bin 158 üyemiz vardı 2020 yılında ise üye sayımızı artırdık ve 9 bin 298 üyeye ulaştık. Yani eğitimcilerimizin umudu Eğitim Bir Sen olmaya devam ediyor. Tüm ilçelerimizde yetkili sendikayız. En yakın takipçimize yüzde yüzde yüzün çok çok üzerinde fark atmış durumdayız. Kayseri'de toplam sendikalı eğitimci sayısı 14437 iken bu sayının 9298 kişisi Eğitim Bir Sen üyesidir. Ben bu başarıya emeği geçen başta şube yönetim kurulumuza, ilçe başkanlarımıza, iş yeri temsilcilerimize ve gönül dostlarımıza teşekkür ediyorum. Sendikal mücadelemize ömür veren önceki başkanlarımıza, emekli olan üyelerimize, bizlerden desteklerini esirgemeyen genel merkez yönetimimize teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızı kamuoyuyla buluşturan basınımıza teşekkür ediyorum. Daha nice başarılara tüm eğitim ailesi olarak ulaşmayı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.