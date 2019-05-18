Başkan Kalkan: "Kasım ve Nisan Tatilleri Öğrencilerin Yoğun Stresi için İyi Gelecek"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çalışma takvimini açıklamasının ardından önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak olan öğrenci tatillerinin 4'e çıkmasını değerlendiren Kayseri Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, “Kasım ve nisan ayları öğrencilerin en yoğun stres yaşadığı dönemler bu tatillerin onlar için olumlu olacağını düşünüyorum” dedi.

Kayseri Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Aydın Kalkan konuşmasında; “2023 vizyon belgesi kapsamında sayın Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk çalışma takvimini açıkladı. Çalışma takviminde önümüzde ki eğitim öğretim yılı için öğrenci tatilleri 4'e çıktı. Bir yarıyıl tatili, bir yaz tatili bir de 18-22 Kasım 1. dönem tatili, 2. dönem tatili ise 6-10 Nisan arasında bir haftalık bir tatil getirildi. Kasım ve nisan ayı öğrencilerin yoğun stres yaşadığı dönemler dolayısıyla onlar için olumlu bir durum. Anne ve babanın çalıştığı durumda bir takım sıkıntılar olabilir. Çocuk nerede kalacak ne yapacak gibi ama genel olarak bakıldığı zaman olumlu” diye konuştu.

‘Kasım ve Nisan ayı tatillerinde öğretmenlerin tatili söz konusu değil' diyen Kalkan konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Kamuoyunda bir algı var ‘öğretmenler çalışmıyor, tatilleri çok' gibi öğretmenlerimiz kasım ve nisan tatillerinde okullarda olacak öğretmenlerin herhangi bir tatili söz konusu değil. Öğretmenlerin dönem başı ve sonunda yapmış oldukları seminerler bu haftalar içerisine alındı. Yani bu haftalarda öğretmenlerimiz yoğun bir şekilde okullarında olacaklar. Veliler ile görüş alışverişinde bulunacaklar, öğrenciler de sosyal etkinlik çerçevesinde okula gidip gelebilecekler. Yani tatil dediğimiz okulların kapandığı bir süreç değil o tatil. İş gününde herhangi bir kısalma söz konusu değil. Okulların dönem başından 1 hafta açılması ve kapanmadan 1 hafta sonra kapanmasıyla bu iş halledilmiş oldu.”