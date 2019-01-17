Başkan Kalkan: “Sözleşmeli ve ücretli öğretmen atamasından vazgeçilmeli”

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 No'lu Şuben Başkanı Aydın Kalkan ve beraberindeki heyet,Eğitim Bir Sen Genel Merkezinin her yıl hazırlayıp eğitim kamu oyunun istifadesine sunduğu 2018 İzleme ve Değerlendirme Raporunu Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'ye takdim etti.

Ziyarette Eğitim Bir Sen Kayseri 1 No'lu Şube Başkanı Aydın Kalkan, “Sendika olarak gerek bakanlık nezdinde gerekse yerelde mili eğitim bürokrasisine raporlar sunmaktayız. Eğitimin en önemli unsuru öğretmendir, öğretmenin verimli olacağı ve kendini geliştireceği ortamı hazırlamak durumundayız, eğitimde istenilen hedefe ulaşılmak isteniyorsa personel rejiminden müfredata kadar her alanda eğitimin paydaşlarının öneri ve eleştirilerine açık olunmalıdır” dedi.

“En büyük sorun sözleşmeli öğretmen istihdamı”

Aydın Kalkan açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

“Daha önce uygulanan fakat verim alınamadığı için vazgeçilen sözleşmeli öğretmen ataması uygulaması tekrar gözden geçirilmelidir. Eğitimcileri işi ile eşi arasında tercih yapmaya zorlamamak gerekir, mahrumiyet bölgelerinde öğretmen tutmanın en kolay yolu çalışma zorluğuna göre ek ödeme yapmaktır. Kayseri'de bile merkezde çalışan eğitimci ile Sarız'da, Yahyalı'da, Pınarbaşı'da çalışan öğretmen aynı ücreti almamalıdır. Aksi takdirde taşrada öğretmen tutulamamaktadır.”

“Mülakatlar kaldırılmalı liyakat ve kalite dikkate alınmalıdır”

Öğretmenlerin yalnızca KPSS puanı esas alınarak atanması gerektiğini vurgulayan Kalkan, aözlerini şöyle tamamladı:

“Öğretmenliğe geçişte uygulanan mülakat vatandaşın devlete olan güvenine zarar vermektedir, insanlar teröre bulaşmamışsa KPSS puanı ile atanmalıdır. Adalet ve liyakat eğitim kalitemizin artması için çok önemlidir, tanıdığı olan değil bilgi ve birikimi olan bir yerlere gelmelidir. Ödüllendirmelerde, görevlendirmelerde kısaca eğitimin tüm aşamalarında öncelik liyakat olmalıdır.”

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci , ziyaretten dolayı teşekkür ettiğini, tüm paydaşlarla eğitimin bir adım ileriye götürülmesi için birlikte çalışmak istediklerini dile getirdi.

Ziyaret Eğitim Bir Sen Kayseri 1 No'lu Şube Başkanı Aydın Kalkan, Başkanvekili Abdullah Karabulut ve Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Aslantürk'ün Milli Eğitim Müdürü Sayın Celalettin Ekinci'ye 2018 İzleme ve Değerlendirme Raporunu sunmasıyla sona erdi.