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Başkan Karayol belediye önünde coşkuyla karşılandı

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, AK Parti teşkilatı ve belediye çalışanları tarafından coşkuyla karşılandı.


AK Parti İncesu İlçe Başkanı İsmail Tekinsiz ve ilçe teşkilat mensupları, belediye meclis üyeleri, belediye personeli ve vatandaşlar, Cumhur ittifakı ile AK Parti 4. Dönem Belediye Başkan Adayı Zekeriya Karayol'u belediye önünde karşıladı. Başkan Karayol'a çiçek ve 4. dönem olması sebebiyle Parti İlçe Başkanı İsmail Tekinsiz tarafından plaket verildi. Başkan Karayol konuşmasında; "Cumhur İttifakı İncesu Belediye Başkan adaylığım için tebrik ettiler. Bizler de bütün hemşehrilerimizi belediyemizde ağırladık. Teşkilatımızın bütün mensuplarına, meclis üyelerimize ve hemşehrilerimize teşekkürlerimizi ileterek ilk günkü aşkla hiç kimseyi ötekileştirmeden herkes ile her zaman olduğu gibi samimiyet ve güven dolu hemhal olarak hizmetlerimize ve çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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