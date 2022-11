Başkan Kural: "Kayseri'de 100'e yakın sahte diş hekiminin varlığını biliyoruz"

Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı Umut Kural; "Sahte diş hekimleri yıllardır süregeldiği gibi günümüzde de ciddi bir sorun olarak ortada durmakta. Sırf Kayseri'de 100'e yakın sahte diş hekiminin varlığını biliyor ve görüyor olduğumuz halde şarlatanlara karşı herhangi bir yaptırımımız maalesef yasal olarak mevcut değil" dedi.

Ağız ve Diş Sağlığı etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Heykeline Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı, Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimliği, ve Kayseri Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Diş Hekimleri Odası Başkanı Umut Kural yaptığı açıklamada; yaşadıkları sorunlar hakkında bilgiler verdi. Kayseri'de 100'e yakın sahte diş hekiminin var olduğunu bildiklerini kaydeden Kural; "Her yıl 22 Kasım'ı içine alan hafta 'Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası', 22 Kasım ise diş hekimleri günü olarak tüm yurtta coşku kutlanılmakta. Bugün; ülkemizde bilimsel diş hekimliğinin başlamasının 114. yılını kutluyoruz. Bu kutlamaların amacı sadece diş hekimlerimizin hatırlanması veya anılması değildir. Aynı zamanda ve öncelikli olarak, ağız diş sağlığının yaşamımızdaki önemini topluma daha iyi anlatabilmektir. Kayseri Diş Hekimleri Odası olarak biz, 38 yıllık geçmişimizden gelen birikim ve tecrübe ile halkın ağız diş sağlığı ve mesleğin sorunları ve çözümleri konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olarak bugünü de fırsat bilerek belli başlı sorunları ve çözüm önerilerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sahte diş hekimleri yıllardır süregeldiği gibi günümüzde de ciddi bir sorun olarak ortada durmakta. Sırf Kayseri'de 100'e yakın sahte diş hekiminin varlığını biliyor ve görüyor olduğumuz halde şarlatanlara karşı herhangi bir yaptırımımız maalesef yasal olarak mevcut değil. Bu konu hakkında tüm yurtta olduğu gibi Kayseri Odası olarak biz de adli mercilerden ve kolluk güçlerinden acil yardım bekliyoruz. Bir diğer sorun, hiçbir kurum veya kuruluşun tasvip etmediği halde anlaşılamaz şekilde mantar gibi çoğalan diş hekimliği fakülteleri. An itibarı ile 18. üniversitede profesör unvanına haiz öğretim üyesi dahi yok. Bazı diş hekimliği fakültelerimizin dekanı dahi diş hekimi değil. Bir an önce yeni fakülte açılmasının durdurulması mevcutlarda ise vasıflı bir eğitimin verilebileceği oranda kontenjan düşürülmesi gerekmektedir. En büyük sorun ise, toplum ağız diş sağlığı seviyesinin düşüklüğüdür. Uygun maliyetli önlemlerle 'önlenebilir ve tedavi edilebilir' hastalıklar olan diş hastalıkları ile mücadele için, bir an öce etkin ve verimli bir koruyucu hekimlik uygulamasına geçilmesini temenni ediyoruz. Her yıl yaklaşık 380 bin yeni ağız kanseri vakası teşhis ediliyor. Diş tedavisine en çok ihtiyacı olanlar ise maalesef genellikle diş tedavisine en az erişime sahip olanlar. Bu vesile ile yeniden hatırlatmak isterim ki; Kayseri Diş Hekimleri Odası olarak koruyucu diş hekimliğini esas alan aile hekimliğine ve nöbetçi diş hekimliği uygulamasına geçmek için tüm kurum ve kuruluşların desteğini istiyoruz" ifadelerini kullandı.