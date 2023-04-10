Başkan Mehmet Cabbar: “Efeler Ligi'nde önemli tecrübeler kazandık”

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi Belediyespor'un ilk kez mücadele ettiği Efeler Ligi'nde önemli tecrübeler kazandıklarını söyledi.

AXA Sigorta Efeler Ligi 25. Haftasında Develi Belediyespor evinde Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-0 mağlup etti. Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ karşısında aldığı galibiyetle ligde kalmayı garantiledi. Develi Belediye Başkanı ve Develi Belediyespor Voleybol Kulübü Başkanı Mehmet Cabbar, ilk kez Efeler Liginde mücadele eden Develi Belediyespor'un bu sezonda önemli tecrübeler kazandıklarını ve bir sonraki sezonda başarı grafiğini artıracağına inancının tam olduğunu belirterek, “Her iç saha maçımızda duaları ve tezahüratlarıyla takımımızın en büyük destekçisi olan kıymetli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Ellerinden gelen gayreti gösteren takımımızın yönetici, teknik heyeti ve oyuncularını da kazasız belasız bir sezon geçirdiklerinden dolayı tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Ayrıca takımımıza destek veren herkese de teşekkür ediyorum” dedi.