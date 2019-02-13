Başkan Mehmet Cabbar, 'Koşabiliyorken koş' projesinin çalışmalarını inceledi

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 'Koşabiliyorken koş' projesinin çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı.

Develi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mehmet Cabbar, Develi Kaymakamlığı, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü bünyesinde başlatılan ve Develi Belediyesinin de katkı sağladığı “Koşabiliyorken Koş” projesinin çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgiler aldı. Antrenör Arzu Bayram Eser'in kontrolünde İlçemiz kadınları hem sağlıklı yaşam adına sportif faaliyetlerde bulunurken hem de sosyalleşmeleri adına olumlu etki sağlandığını belirten Cabbar Başkan “Develi Belediyesi olarak sporun her türlüsünü ve her projeye destek vererek Develimizin sporda bir marka olması için var gücümüzle gayret göstermeye devam edeceğiz” dedi.