Başkan Mehmet Cabbar: “Yaylacık ve Kale Mahallemize hayırlı olsun”

Develi Belediyesi ekiplerinin Yaylacık-Kale Mahallesi arasında bulunan Yazıçam mesire alanı peyzaj ve Kale Mahallesindeki 5 km'lik içme suyu hattı yenileme çalışmaları başladı.

Her iki mahalle için de seçimler öncesi verdiği sözü yerine getirmek için çalışmaların başladığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Çevre düzenleme çalışmaları tamamlanan Yazıçam Mesire alanımıza kamelya montajlarını tamamlamış bulunuyoruz. Büyük bir alanı kaplayan Yazıçam Ormanlarının dokusuna uygun olarak mesire alanını genişletme imkanına sahibiz. Yine Kale Mahallemize de söz verdiğimiz üzere 5 km'lik içme suyu hattı yenileme çalışmaları KASKİ ekiplerimizle koordineli olarak başlamıştır. Her iki mahallemiz için de büyük önem arz eden bu hizmetlerin hemşerilerimize ulaşmasında bizlere her daim destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı hemşerimiz Memduh Büyükkılıç'a ve KASKİ Genel Müdürümüz Sayın Özgür Özdemir'e teşekkür ediyor, hizmetlerin şimdiden her iki mahallemiz için de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.