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Başkan Mehmet Cabbar'dan Fransız mallarına boykot çağrısı

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Fransa’da Türklere karşı yapılan boykotlar sonrasında, Develili vatandaşlara Fransız ürünlerini boykot etmleri için çağrıda bulundu.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Fransa'da Türklere karşı yapılan boykotlar sonrasında, Develili vatandaşlara Fransız ürünlerini boykot etmleri için çağrıda bulundu.



Ortaya tavır koymak adına Fransız mallarının alınmaması gerektiğini söyleyen Başkan Mehmet Cabbar, “Fransa'nın İslam'a ve Müslümanlara düşmanca uyguladığı politikalara karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında vurguladığı, “Ben buradan milletime sesleniyorum nasıl ki Fransa'da 'Türk markalı malı satın almayın' diyorsa, sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin bunlardan satın almayın” boykot çağrısına millet olarak hassasiyetle uymalı, alışveriş sepetlerimizden Fransız ürünlerini çıkarmalıyız. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlerin yayınlandığı ve Türk markalı ürünler almayın çağrısı yapan Fransa'ya karşı Müslümanca tavrımızı ortaya koymak adına kıymetli hemşerilerimden Fransız malları almamalarını, Fransız markalarına iltifat etmemelerini önemle istirham ediyorum” ifadelerini kulandı.

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