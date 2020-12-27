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Başkan Mehmet Cabbar'dan Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıl dönümü mesajı

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Mehmet Akif Ersoy’un ölüm yıl dönümü ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıl dönümü ile ilgili bir mesaj yayımladı.


Başkan Mehmet Cabbar, mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Vatanımızın ve milletimizin buhrana düştüğü bir dönemde milli bilinci uyandırmak için konferanslar veren, cepheden cepheye koşan milli şairimiz Akif idealindeki Asım'ın Nesli uğruna her türlü zorluğa katlanmıştır. Hayatını milletine, değerlerine vakfeden Mehmet Akif gerçek manada bir dava adamıdır. Milli ve manevi değerleri ihtiva eden şiirleri, mücadeleci, idealist, yurtsever kişiliği ile her dönemde milletimize örnek olan Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 84. yıl dönümünde bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum.

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