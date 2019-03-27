Başkan Memduh Büyükkılıç: “AGÜ, örnek çalışmalar sergiliyor”

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ‘Kariyer Günleri' konuğu olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Abdullah Gül Üniversitesi'nin öğrencileri, akademisyenleri ve araştırmacıları ile Kayseri'ye ayrı bir üniversite vizyonu ve misyonu kazandırdığını söyledi.

AGÜ'nün ders işleyişi ve uygulamaları ile bilimde, araştırmada ve sosyal etkinlikler ile ülkemizde ses getirdiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Üniversite Sanayi işbirliğinin en güzel örneklerini sergilediğini bu çalışma ile eğitim ve bilim yanında bölge ekonomisine de yön verdiğini kaydetti. AGÜ'nin iş dünyası ile birlikte çalışma grubu oluşturmasının Kayseri için son derece anlamlı ve olumlu olduğunu ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç; "Bugün Abdullah Gül Üniversitesi öğrencileri ile bir araya gelerek sohbet ettik. Üniversite için öğrenci ama bizim için birer turizm elçisi olan öğrencilerin çalışmaları ve uygulamaları son derece olumlu sonuçlar vermektedir. Üniversiteler, şehrin kalkınmasında ve gelişmesinde lokomotif görevi üstlenen kurumların başında gelmektedir. Yerel yönetici olarak üniversitelerimizle birlikte şehrimizin gelişmesi ve güzelleşmesi adına projeler üretmek, işbirliği ve fikir alış verişinde bulunmak bize de önemli katkı sağlamaktadır. Bu vesileyle üniversitelerimizdeki değerli bilim adamlarının görüş ve önerilerine her zaman açık olduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi.

Abdullah Gül Üniversitesinde okuyan öğrenciler 'Kayseri Belediye Modeli' hizmetlerinden son derece memnun olduklarını, her sabah temiz bir çevre de güne başladıklarını beriten, Dr.Başkan Memduh Büyükkılıç ile hatıra fotoğrafı çektirdi.