Başkan Memduh Büyükkılıç: "Akıllı şehir için Alman heyet Kayseri'de"

Memduh Büyükkılıç, Alman yatırımcı heyetinin 'Akıllı şehir projesi ve yatırımı' için Kayseri'yi ziyaret ettiklerini söyledi.

Kayseri'yi marka şehir yapmak ve geliştirmek isteniyor ise teknolojiden yararlanılması gerektiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin bir bölge şehri olduğunu ve her geçen gün nüfusunun artığını bu neden ile trafik ve asayiş gibi konularda planlama yapılması gerektiğini kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Alman Heyetinin ziyaretleri ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu;

"Güney Kore'nin başkenti Seul 2015 yılında en iyi akıllı şehir seçildi. Trafik sorununu çözmek için akıllı taşıma sistemleri ve akıllı trafik lambaları devreye sulundu. Güvenlik kameraları ve polis iş birliği ile şehir suç oranını düşürüldü. Su projesi ile otomatik olarak parkların sulanması sağladı. Telefonlar için uygulamalar yaptırarak vatandaş ile iletişimini üst düzeyde tuttu ve geri bildirimler ile sürekli kendini geliştirdi. Kayseri Kent Yöneticileri olarak bu tür bir uygulamayı gerçekleştirmek istiyoruz. İşin güzel tarafı artık biz gitmiyoruz, onlar yatırım için ülkemize ve şehrimize geliyorlar. Bu Türkiye'nin ve Kayseri'nin bulunduğu konumun önemli bir ifadesidir.”

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Alman heyetinin akıllı şehir projesi ve uygulaması için alt yapının bulunduğunu ve belediyelerinde buna hazır olduğunu söylediklerini bildirdi.