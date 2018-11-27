Başkan Memduh Büyükkılıç, Ankara'da

Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacağı grup toplantısına katılmak üzere Ankara'ya gitti.

27 Kasım 2018 Salı günü düzenlenecek grup toplantısında da 20 ilin belediye başkan adayların açıklanacağını bildiren Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM'deki grup toplantısına, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Adayı olarak iştirak ettiğini kaydetti.

Açıklanacak iller arasında İstanbul'un yer almadığını ve Ankara'ya Mehmet Özhaseki'ye destek olmak için gittiklerini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, 31 Mart 2018 seçim startının verildiğini ve çalışmalara başlanıldığını sözlerine ekledi.