Başkan Memduh Büyükkılıç, "Basın müzesi hayırlı olsun"

Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Meclis Kararı ile ODTÜ Konağı olarak bilenen tarihi yapının aslına uygun olarak onarıldığını ve bundan böyle Basın müzesi olarak hizmet vereceğini söyledi.

Mart ayı meclis toplantısına Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte gelen Kayseri Gazeteciler derneği Başkanı Veli Altınkaya 1910 yılında Kayseri ilk Gazetenin yayınlandığını ve o günden bugüne kadar yer alan her türlü baskı yayın ile baskı aletlerin yer aldığı bir Basın müzesi Melikgazi Belediye Meclisi sayesinde açılacağını belirterek şunları söyledi:

“Anadolu basın tarihine önemli katkılar sağlayan Kayseri basını bu tarihe tanıklık etmeyi bundan böyle bir müze eşliğinde devam ettirecektir. Belediye Meclis Üyelerin tamamına sonsuz teşekkür ediyoruz. Hepsini tek tek verdiklerini destekten dolayı kutluyoruz. Bundan sonra bu meclis üyelerin torunları Basın müzesinde isimlerini görünce gurur duyacaklardır”

Gazeteciler cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Yönetim kurulu Üylerinin tamamının isimlerin yer aldığı ve imzaladığı teşekkür belgesini Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç takdim etti.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ile Yönetim Kurulu Üyeleri Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç ile hatıra fotoğrafı çektirerek bu anı ölümsüzleştirdiler.