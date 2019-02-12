Başkan Memduh Büyükkılıç: "Bünyan tarım arazileri ekonomiye kazandırılacak"

Bünyan halkı ile oturan ve sohbet eden, esnafa, mahalle sakinlerine, üreticilere, yatırımcılara ve çiftçiler için de gerçekleştirecekleri projelerinden bahseden Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, ilçelerin yerel kimlikleri ile kalkınmasına öncülük edeceklerini ve çalışmaya da Bünyan ilçesinde başlayacaklarını ifade etti.

Başkan Memduh Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bünyan ilçemizin niteliklerini biliyoruz. Bünyan İlçemizin ekonomisinde tarım ön plandadır. İlçenin her bölgesinde hububat ve yem bitkileri yetiştiriciliği ve hayvancılık yapılmaktadır. İlçe genelinde tarla ürünleri ekiliş alanı 335.473 dekardır. Toplam arazinin 115.450 dekarı nadas alan, 7.500 dekarı yem bitkileri, 5939 dekarı meyve ve sebze üretimi için kullanılmaktadır. İlçedeki büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, arıcılık ve kümes hayvancılığı ile uğraşılmaktadır. Ancak bu çok yetersizdir. Yeni planlama ile nadasa toprak bırakılmayacak ikinci ürün ekilecek. Boş tarım arazileri mutlaka tarım üretimine kazandırılacaktır. Bu vesile ile artan tarım ile ilçenin tarımda kazandığı gelir artacak, istihdam sağlanacak ve bölgesel kalkınma sağlanacaktır. Sera üretimi özendirilecek ve sera alanları oluşturulacaktır. Tüm bunlar için gerekli planlamalar yapılmıştır”

Bünyan da bulunan çiftiler ise “Tarım da ön planda olmak istiyoruz. Ürettiklerimizi gerçek fiyattan satmak istiyoruz. İkinci ürünleri ekmek istiyoruz. Seracılık, Kümes hayvancılığı, arıcılık ve kültür mantarı gibi yeni girişimlere açığız. Bizim bunları planlayacak ve bizleri bir araya getirecek güçlü bir yerel yönetime ihtiyacımız var” diye konuştular.