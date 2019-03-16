Başkan Memduh Büyükkılıç: "Çanakkale geçilemedi"

Memduh Büyükkılıç, Çanakkale Zaferi Kutlamaları çerçevesinde, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonunda içeriği dolu bir etkinlik gerçekleştirildiğini ve programa Kayserililerin yoğun ilgi gösterdiklerini bildirdi.

Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, belediye daire müdürleri, öğrenci velileri ile çok sayıda vatandaşın iştirak ettiği Çanakkale Zaferini kutlama programında duygusal anlar yaşandığını belirten Memduh Büyükkılıç, Çocuk Meclisi Tiyatro Oyuncuların yer aldığı ‘Mektepli‘ isimli tiyatro eserinin sahnelendiğini belirtti. Sosyal, kültürel, eğitimsel ve çevre konularına da büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç konu ile ilgili olarak şunları kaydetti,

"Tek vatan, tek devlet, tek millet, tek bayrak anlayışı ile ülkemizin, bizlere bu ülkeyi emanet eden şehitlerimizin ve tarihimizin kıymetini bilelim ve sahip çıkalım. Vatanını, milletini, bayrağını seven ve bu duygu, düşünceler ile donatılan sevgili yavrularımıza sahip çıkmalıyız. İstiklal Marşımızın Yazarı Merhum Mehmet Akif söylemişti: 'Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın' diye, işte öyle bir dönemden geçip 'Çanakkale Gezilmez' diyerek, kanları pahasına bizlere bu vatanı bahşeden ecdadımızı minnet ve rahmetle anıyoruz. Hür yaşamaya, ülkemize sahip olmaya, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, dayanışmamıza önem vermemiz gerekir.”

104. yılında Çanakkale Ruhu Programında Konuşmacı Ahmet Nedim Kilci, Çanakkale Savaşları hakkında bilgilerin yer aldığı bir konuşma yaptı.