Başkan Memduh Büyükkılıç: "Çerkez Kültürü'nün temelini saygı, üretim ve dayanışma oluşturur"

Memduh Büyükkılıç, Birleşik Kafkasya Derneği tarafından düzenlenen programa iştirak ederek katılımcılar ile sohbet etti ve Çerkez Kültürü hakkında açıklamalarda bulundu.

Kültür derneklerine büyük önem ve öncelik verdiklerini belirten Memduh Büyükkılıç, Çerkezlerin kendine has bir sosyal ve aile yaşamı olduğunu ve devletlerine bağlı bir topluluk olarak bilindiğini bu açıdan Çerkez Kültürü'nün temelini saygı, üretim ve dayanışma oluşturduğunu söyledi.

Birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmadan her zaman kuvvet doğduğunu ifade eden Memduh Büyükkılıç, bu neden ile kültür, sosyal ve yöresel dernek ve vakıflar ile her zaman beraber proje üreterek gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.