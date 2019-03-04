Başkan Memduh Büyükkılıç, "Eski Sanayi esnafı için referandum yapacağız"

Memduh Büyükkılıç, yaklaşık 70 yıldır Kayseri halkına hizmet veren Eski Sanayi Bölgesinin planlanması ve yeni projeler hazırlanması için gerekirse esnafların katılacağı halk oylaması yapılacağını söyledi.

Kendisinin de bir esnaf çocuğu olduğunu ve çocukluk yıllarını okuldan kalan zamanlarda esnaflık yaparak geçirdiğini hatırlatan Memduh Büyükkılıç “Eski sanayi yaklaşık 70 yıldır bu şehir halkına hizmet veriyor, burada iş yapan esnaflarımız alın terleri ile ve emekleri ile geçimini sağlamaktadır. Bu bölge için projeler hazırladık. Organize Sanayi, Mimarsinan Organize, Serbest Bölge, Demirciler ve Ağaç işleri Sitesi, İnşaat Malzemecileri Sitesi ve Çelik Eşyacılar sitesi gibi birçok bölge de çalışma gerçekleştirdik şimdi sıra Eski Sanayi Bölgesinde. Esnaf Odalarımız, Ticaret ve Sanayi Odamız ve ilgili kurum kuruluşlarla ortak ve birlikte yönetim anlayışımız içerisinde hayata geçirecek bu önemli sanayi sitemizi çok daha cazip hale getireceğiz. Eski Sanayi bölgesinin fiziki şartların iyileştirerek günün şartlarına uygun daha çok üretim yapmasını sağlamak bu sayede ekonomi ve istihdama daha çok katkı sağlamalarını amaçlıyoruz. Bu neden ile hazırlanan projeleri esnafıma sunacağız. Yani Referandum yapacağız” dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Eski sanayi bölgesinin zaman içerisinde şehrin içerisinde yer aldığını bu neden ile gelişen büyüyen Kayseri'ye yakışır bir mekan oluşturulacağını sözlerine ekledi.