Başkan Memduh Büyükkılıç: “Göstere, Mandal ve Çukuryavşan ovaları ile tarımın merkezi olacak”

Memduh Büyükkılıç, bugün Tomarza ilçesini ziyaret ederek, vatandaşlarla, esnaflar ve çiftçiler ile bir araya gelerek sohbet etti ve yapılacak kalkınma projeleri hakkında bilgiler verdi.

Tomarza ilçe gezisinde esnafları ziyaret edip vatandaşların taleplerini dinleyen Memduh Büyükkılıç, Tomarza'nın İç Anadolu Bölgesinin Orta Kızılırmak bölümünde yer alan ve halkın büyük bir çoğunluğunun hayvancılık ve çiftçilik ile geçinen şirin bir ilçe olduğunu kaydetti.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç"Tomarza”nın deniz seviyesinden yüksekliği 1397 metre, yüzölçümü ise1452 km dir.Tarım arazisi olarak kullanılan alan 429.820 dekar, çayır mera 547.410 dekar, tarım dışı arazisi ise 153.860 dekar olup, toplam da 1.452.000 dekar araziye sahiptir.İlçenin belli başlı üç ovası bulunmaktadır. Bunlar Göstere, Mandal ve Çukuryavşan ovalarıdır. Bu rakamlar bize Tomarza”nın bir tarım bölgesi olduğunu göstermektedir. Bu açıdan bu ilçemizde hayvancılık başta olmak üzere seracılık, ikinci ürün ekimi ve meyve bahçeleri olması için planlama yapılmıştır" dedi.

Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin bir bütün olduğunu ve her bir ilçenin kendine has önemi ve etkinliği dikkate alınarak gerçekçi bir planlama yapıldığını sözlerine ekledi.