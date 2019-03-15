Başkan Memduh Büyükkılıç, Haber Global kanalının canlı yayın konuğu

Memduh Büyükkılıç, Haber Global kanalında 2023 hedeflerinde 150 yatırım projeyi anlatacak.

Memduh Büyükkılıç, 12 ana başlıkta toplanan yatırımları bugün saat 10.30'dan itibaren Haber Global kanalından izlenebilecek. Memduh Büyükkılıç, Kayseri için yapılan ve gerçekleştirilecek projelerin tanıtımını yapacağı programda Kayseri Belediyecilik Modelini merak edenler ile özellikle Kayseri hemşehrilerini ekran başına beklediğini söyledi.