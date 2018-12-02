Başkan Memduh Büyükkılıç: "Halkın teveccühünü görüyoruz"

Memduh Büyükkılıç, ilçelerde, caddelerde, sokaklarda ve çarşı da ama her yerde halkın kendilerine büyük bir teveccüh gösterdiğini söyledi.

Memduh Büyükkılıç, şehrin her yerinde gördüğü ilgi karşısından memnun kaldığını kaydetti.

Halkın kendilerine gösterdiği ilgiden memnun olduklarını belirten Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç “Milletimizin bize gösterdiği teveccühü çok güzel. Yeni süreçte özellikle seçildiğim takdirde Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bölgesel kalkınmaya ve bölgesel planlama ile bölgelere özgün yatırımlar ile ilçeler adeta şaha kalkacaktır. Genel algı çok güzel. Zaten anketlerde de görüldüğü gibi iyi bir teveccüh gözüküyor. Ama biz Kayser'den rekor bekliyoruz” dedi.