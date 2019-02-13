Başkan Memduh Büyükkılıç: “İlçelerde Canlı Hayvan Pazaryerleri planlandı ”

Memduh Büyükkılıç, İlçelerde özellikle kırsal alanlarda hayvancılık ile geçimini sağlayan vatandaşlarımız için canlı hayvan pazar yerleri oluşturulacağını söyledi.

Bölgeye hitap eden ve besicilik ile süt hayvanlığı yapan vatandaşlarımız için oluşturulacak canlı hayvan Pazar yeri ile bölgedeki hayvancılık üretimine, yetiştirilmesine ve gelişmesine katkı sağlanacağını belirten Kayseri Memduh Büyükkılıç “Kayseri ilçelerinde özellikle kırsal kesimin desteklenmesi amacı ile proje hazırlandı. 30 ile 40 dönüm arazi içerisinde 5-10 dönümü kapalı alanlı olmak üzere planlanan canlı hayvan pazaryeri ile küçükbaş ve büyükbaş sahibi bütün üreticilerimizi buluşturacaktır. Bu Pazar, Kayserimizin tüm ilçelerini kapsadığı gibi komşu illere de hizmet verebilecektir” şeklinde konuştu.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Bölgesel Canlı Hayvan Pazarı ile hem ekonomiye katkı sağlanacağını, hem istihdamının artırılacağını hem de bölgesel kalkınmanın sağlanacağını sözlerine ekledi.