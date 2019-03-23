Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ilçesinde yapımı devam eden Yahyalı Devlet Hastanesi'nin en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.

75 yataklı Yahyalı Devlet Hastanesi hakkında İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli' den bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hastane inşaat sahasını gezerek çalışanlar ile sohbet ederek, havaların artık müsait olduğunu belirterek ve en kısa sürede tamamlanmasını istedi.

Yahyalı İlçesi ziyaretinde devam eden yatırım alanlarını gezen ve bilgiler alan Başkan Memduh Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yahyalı'lı hemşerilerimize Yahyalı Devlet Hastanesi hayırlı olsun. Bu yıl tamamlanarak hizmete açılacaktır. Gerekir ise Belediye olarak destek olacağız, yardımda bulunacağız. Artık sağlığınız Yahyalıda tedavi edilecektir. 75 yataklı hastanemizin inşaat alanını gezdim. Çalışmalar yoğun bir tempo ile devam ediyor."

Başkan Memduh Büyükkılıç, bundan böyle hastaların şehirde değil önce Yahyalı Devlet Hastanesi'nde tedavi olacaklarını sözlerine ekledi.