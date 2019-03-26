Memduh Büyükkılıç, TÜRK-İŞ Kayseri İl Temsilcisi İdris Güven'in organizasyonunda TÜRK-İŞ'e bağlı 13 sendika başkanı ve üyelerin katılımı ile gerçekleştirilen istişare toplantısına katılarak emekçiler ile sohbette ve her zaman emeğe saygılı olduklarını söyledi.

TÜRK-İŞ Kayseri İl Temsilciliğinin istişare toplantısında 13 sendika başkanları ile beraber yapılabilecek sosyal ve kültürel etkinlikler hakkında görüştüklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, çalışanlarının alın teri kurumadan maaşlarını, ikramiyelerini ve diğer ödeneklerini her zaman tam ve zamanında ödediklerini kaydetti.

Her sabah temiz bir çevrede güne 'Merhaba' diyebiliyorsak bunu gerçekleştiren bir ekip bulunduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, belediyelerin 24 saat esasına göre çalıştığını sözlerine ekledi.