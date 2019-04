Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri Hali Esnafı ile bir araya geldi

Memduh Büyükkılıç, Kayseri Hali esnafı ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, her zaman gönüllerini açan esnaflara teşekkür etti ve Kayseri esnafının bu şehre hizmet edenlere asla unutmadığını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Hali esnafı ile kahvaltıda buluştu. Kayseri Hal Kompleksi'ndeki kahvaltıya AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da katıldı. Başkanlara hal esnafı ile bir araya geldikleri için teşekkür eden Kayseri Sebze Meyve Komisyoncuları ve Tüccarları (KAYMESKOM) Derneği Başkanı Yüksel Garip, belediye başkanlarının Kayseri'de örnek çalışmalara imza attıklarını söyledi. Garip, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın da her zaman yanlarında olduğunu dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, hal esnafının her zaman gönüllerini açtığını vurguladı. Şehre hizmet edenleri Kayseri esnafının unutmadığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Bizim için birlik, beraberlik, huzur ve kardeşlik çok önemli. Bayrağımıza, devletimize, vatanımıza, milletimize, dinimize sahip çıkmayı her zaman vurguluyoruz. Bu değerlerimiz olmazsa biz olmayız. Hangi konumda olduğumuz önemli değil, makamlar geçicidir, önemli olan insana hizmet etmektir. Ne zaman Kayseri Halimize gelsek gönlünüzü açtınız. Esnafımız bu şehre hizmet edenleri unutmuyor ve sahip çıkıyor. Şehrinin huzurunu önemseyen ve şehrine sahip çıkan insanlarsınız” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'ye tüm ilçe belediyeleri ile birlikte 'Birimiz hepimiz' anlayışı ile hizmet edeceklerini de belirterek, birlikteliğin bereketinin görüleceğini kaydetti.