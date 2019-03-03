Başkan Memduh Büyükkılıç: "Kayseri Hava Alanı Genişletilecek"

Memduh Büyükkılıç, Kayseri hava alanının gelişen ve büyüyen Kayseri için yetersiz kaldığını bu neden ile Kayseri Havaalanı Genişletme Projesi hazırladıklarını söyledi.

Askeri ve Sivil hava alanı kullanılan Kayseri Hava alanı ve terminal binasının günlük uçak ve yolcu sayısına yetersiz kaldığını belirten Memduh Büyükkılıç “Kayseri`ye ilk yapılan hava alanı terminal binası İl özel idaresi tarafından yapılmıştır. DLH (Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları Müdürlüğü) tarafından yapılan terminal binası 15 Kasım 1998 tarihinde iç hat uçuşlarında kullanılmaya başladı ve terminal işletmeciliği DHMİ tarafından yapılmaya başladı. 2007 yılı haziran ayına kadar terminal binası iç hat - dış hat olarak ortak kullanıldı. Yeni İç hatlar terminalimiz ise 21 Ağustos 2010 tarihinde açılmış ve halkımızın hizmetine sunulmuştur. Terminal Binasi Toplam Büyüklügü 22.000 m2 olup 440 araçlık otoparkı mevcuttur. Ancak İç Anadolu Bölgesine hitap eden ve turizm, Erciyes dağı, sağlık ve inanç turizmin gelişmesi ile uçak sayısı ve yolcu kapasitesi artacaktır. Bu gelişme göz önüne alınarak Kayseri Havaalanı için yeni bir proje hazırlandı” dedi.

1998 yılından bugüne kadar geçen süre içerisinde tüm olumlu gelişmelere karşın hava alanı için bir çalışma yapılamadığını ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Hava alanı genişletme çalışması için çok yönlü bir gelişme projesi hazırlandığını özlerine ekledi.