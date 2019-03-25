Başkan Memduh Büyükkılıç: "Pınarbaşı'nın Sarı Patatesi Marka Olacak"

Memduh Büyükkılıç, Sarı Patatesinin üretim üssünün Pınarbaşı ilçesi ve çevresi olduğunu bu neden ile üretim kapasitesinin iyi bir pazara ve markaya dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Pınarbaşı'nın sarı patatesinin üretim aşamasından başlayan depolama, pazarlama ve bir marka olmasına kadar geçen süreçte Kayseri Belediyesi olarak bir proje hazırlandığını belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, sarı patatesinin yemeklik için tüketilmediğini aynı zamanda unlu mamullerin üretiminde katkı ürünü olarak kullanıldığını kaydetti. Pınarbaşı'nın sarı patatesinin marka olması için öncelikle paketleme ünitesi için bir üretim tesisi kurulacağını ve marketlerde satışı için bir de şirket kurulacağını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı ismi at üretim merkezi yanında aynı zamanda bir sarı patates merkezi olacağını ve ilçe halkının hem gelirinin hem de sosyal yaşam refahının artacağını sözlerine ekledi.