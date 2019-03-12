Başkan Memduh Büyükkılıç: “Şehrimizde Açılan İşyerleri Büyümenin, Gelişmenin Ve Ticaret Hacminin Bir İfadesidir”

Kayseri belediyelerin gerçekleştirmiş olduğunu yatırım ve hizmetlerden dolayı her geçen büyüdüğünü ve geliştiğini bunun en büyük göstergesinin yeni açılan alış veriş merkezleri olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç “Kayseri Belediyeleri olarak yeni yollar açıyor ve parklar inşa ediyoruz. Sosyal ve Spor tesisleri yapıyoruz. Bu hizmetlere orantılı olarak hızlı bir kentleşme gerçekleşmektedir. Bu kentleşme ile ticaret artmakta ve ekonomik gelişme sağlanmaktadır. Bunun en büyük göstergesi büyük ölçekli alış veriş merkezlerin açılmasıdır. Bugünlerde açılışlar için bol miktarda davetiyeler gelmektedir. Birkaç yıl sonra bu tür işletmeler bu bölgeler için yeterli olmayacaktır“ dedi.

Katıldığı işyeri açılışlarına semt halkı ile iştirak eden Başkan Memduh Büyükkılıç, iş yerlerinin açılmasının tesadüfü olmadığını sözlerine ekledi.