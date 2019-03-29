Başkan Memduh Büyükkılıç: “Teknoparklar sanayi ve üniversite işbirliğinin güzel bir örneğidir”

Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından söyleşi programın konuğu olarak öğrenciler ve öğretim üyeleri ile sohbet etti.

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde İnovatif Gençler Kulübü Öğrencilerinin düzenlemiş olduğu etkinliği iştirak eden Memduh Büyükkılıç, özellikle sanayi bölgeleri, üretim alanları olan bir şehirde Mühendislik eğitimin ayrı bir önem kazandığını ve teknoparklar ile bu işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi girişinde öğrenciler tarafından karşılanan Başkan Memduh Büyükkılıç; “Geleceğimizin emaneti Türkiye'yi 2023-2053-2071 hedeflerine taşıyacak ufuklu gençlerimizle gerçekleştirdiğimiz ve tecrübelerimizi paylaştığımız söyleşinin hem şahsım hem de gençlerimiz için son derece verimli olduğuna inanıyorum. Medeniyetler şehri Kayseri 4 üniversitesi 70 binden fazla üniversite öğrencisi ile üniversiteler şehridir. Yeni dönemde gençlerimiz ve özellikle üniversite öğrencileri için çok özel projelerimiz var. Hepsini birer birer hayata geçireceğiz. İnovatif Gençler Kulübümüze, çok değerli akademisyenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, katılımcı öğrencilerin sorularına kendi yaşamından örnekler vererek cevaplandırdı ve öğrencilerle ayrı ayrı sohbet ederek tecrübelerini ve anılarını paylaştı.