Başkan Memduh Büyükkılıç: “TÜBİTAK, bilimsel araştırma ve proje yarışmaları ülkemizin ufkunu açıyor”

Memduh Büyükkılıç, 57 yıldır Türkiye'nin bilimsel araştırma ve projelerine öncülük eden TÜBİTAK gibi kurumun ülkenin ufkunu açtığını, gelişmeye katkı sağladığını ve ekonomik kazançları ile ülke kalkınmasına öncülük ettiğini söyledi.

TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması Ödül Törenine iştirak eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye genelinde 16 bin 679 proje, bölge şehir olarak Kayseri, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Aksaray, Sivas, Kırşehir illerinden toplam 788 proje ile yarışmaya katılım sağladığını kaydetti. Ülkemizin önemli sorunlarından birinin beyin göçü olarak bilinen yetişmiş bireylerin yurt dışına gitmelerinin bu tür kuruluşlar ile engellenebileceğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç; gençlere fırsat verildiğinde, imkan tanındığında ne tür proje ve bilimsel araştırmalar yapabileceğini bu TÜBİTAK yarışmasında gözlendiğini sözlerine ekledi.