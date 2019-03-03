Başkan Memduh Büyükkılıç: "Türk el sanatlarına ve bölgesel kültüre öncelik veriyoruz"

Eğitimin ve öğretmenin yaşı olmadığını belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç “Sosyal, kültürel ve eğitimsel belediyecilik ilkeleri çerçevesinde kültürel ve sanatsal çalışmalara büyük önem veriyoruz. Kursiyerlerin hem el becerisini geliştirmek, kabiliyetini ortaya çıkarabilmek hem de geçmişten gelen değerlerimizi geleceğe aktarabilmek adına geleneksel Türk el sanatlarımızın kaybolmasının önüne geçmek için bizim önceliklerimiz arasındadır. Emek veren eğitimcilerimize, idarecilerimize ve bizlere güvenip bu kurslara geldiğiniz için çok teşekkür ederim” dedi.

Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Özel bir AVM açılan sergiye özelikle ev hanımların mutlaka ziyaret etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.